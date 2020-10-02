Ianis Hagi: Dün gece gerçekten çok özeldi

İskoç ekibi Rangers’ta forma giyen Galatasaray’ın efsane futbolcularından Gheorghe Hagi’nin oğlu Ianis Hagi, sarı-kırmızılıları 2-1 mağlup ederek gruplara kaldıkları müsabakanın ardından sosyal medya hesabından maçla ilgili paylaşım yaptı.

21 yaşındaki Rumen futbolcu, “Dün gece gerçekten çok özeldi. Galatasaray’a karşı oynamak benim ve ailem için çok şey ifade ediyordu. Rangers Avrupa Ligi’nde yoluna devam etti. Buna yardım ettiğim için çok mutluyum” ifadelerine yer verdi.

İSTANBUL’DA DÜNYAYA GELDİ

İstabul’da 22 Ekim 1998 tarihinde doğan Ianis Hagi, topla Florya’da tanıştı. Gheorghe Hagi’nin Galatasaray Futbol Okulu’na yazdırdığı Iainis Hagi, 2001 yılında Galatasaray’a veda edince, oğlu Ianis’i de sahibi olduğu Academia Gheorghe Hagi’ye getirdi.

İstanbul'da doğan, Florya'da büyüyen Ianis, Romanya ekiplerinden Viitorul’da başladığı kariyerinde basamakları hızla tırmandı. Fiorentina ve Genk’te oynadıktan sonra İskoçya’nın yolunu tutan Ianis Hagi, bir sezon kiralık oynadığı Rangers’ta göz doldurunca, bonservisi ile birlikte mavi-beyazlı ekibin parçası oldu.

Rangers’ın 3.5 milyon Euro’ya aldığı 21 yaşındaki futbolcu, Galatasaray maçında da takımına turu getiren isimlerden biri oldu. Ianis Hagi, Rangers’ın bulduğu ilk golde verdiği tek pasla, bir asiste imza atmış oldu.