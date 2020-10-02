Yeni hocasından Cengiz Ünder’e övgü

Premier Lig takımlarından Leicester City Teknik Direktörü Brendan Rodgers, pazar günü West Ham United ile oynanacak olan maç öncesinde medyaya açıklamalarda bulunurken, yeni transferleri milli futbolcu Cengiz Ünder’in durumu hakkında da konuştu.

Cengiz Ünder’in kadroda olmak için uygun bir isim olduğunu ifade eden Rodgers, “Onun kalitesini birkaç gün içerisinde gördük. Takıma adapte olması için bir süreç yaşayacak ve önümüzdeki birkaç hafta içerisinde bunu atlatacak” ifadelerini kullandı.

SEZON BAŞINDA İNGİLTERE’YE GELDİ

Altınordu altyapısında yetiştikten sonra bir yıl Başakşehir’de oynayan, ardından da 2017 yılında 15 milyon Euro’ya İtalyan ekibi Roma’ya transfer olan Cengiz Ünder, sezon başında İngiltere’nin yolunu tutmuştu. Roma, 23 yaşındaki Milli futbolcuyu Leicester City’ye 3.5 milyon Euro karşılığında bir yıllığına kiralamıştı.

Kendisi gibi Altınordu altyapısında yetişen Çağlar Söyüncü ile yeniden takım arkadaşı olan Cengiz Ünder, henüz yeni takımıyla maça çıkmayı başaramadı.

Cengiz Ünder, Roma’da üç yılda çıktığı 88 karşılaşmada 17 gol atarken, 12 de asist yapmıştı.