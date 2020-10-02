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Sözcü

Gençlerbirliği’den iki futbolcu ve iki personel coronaya yakalandı

Gençlerbirliği, iki futbolcu ve iki personelde corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı.

18:09 -
Haberler Futbol
Gençlerbirliği’den iki futbolcu ve iki personel coronaya yakalandı

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, yapılan corona virüsü testlerinin ardından 4 kişi pozitif vakaya rastlandığını duyurdu.

Resmi siteden yapılan bilgilendirmede, “TFF’nin Futbola Dönüş Protokolü çerçevesinde yapılan rutin Covid-19 tarama testlerinde, iki futbolcumuz ve iki personelimizde pozitif sonuca rastlanmıştır. Futbolcu ve personelimiz için gerekli izolasyon ve takip sürecine Sağlık Bakanlığı protokollerince başlanmıştır” denildi.

Başkent ekibi, Süper Lig’in 4. haftasında Pazar günü saat 16.00’da Beşiktaş ile karşılaşacak.

Beşiktaş Kulübü de resmi Twitter hesabından Gençlerbirliği için geçmiş olsun mesajı paylaştı.

Corona Gençlerbirliği süper lig
Son güncelleme: 18:15 02.10.2020