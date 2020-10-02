Gaziantep FK Trabzonspor maç özeti ve golleri! Trabzonspor deplasmanda umduğunu bulamadı

Trabzonspor Gaziantep FK karşısında 1-0 kazanmasını başardı. Zorlu mücadeledeki tek gol 64. dakikada, Pereira'nın uzun taçında Campi kafayla topu ağlara göndermesiyle geldi. Dakikalar 90’ı gösterdiğinde VAR'dan penaltı kararı çıktı. Penaltıya sebebiyet veren Flavio ise 72'de gördüğü sarının ardından, 90'da ikinci sarıyı gördü ve oyundan atıldı. 90+3’de Kayserispor Maxim'in penaltı golüyle durumu 1-1’e getirdi.

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GAZİANTEP FK TRABZONSPOR ÖZET İZLE

FLAVİO SAHAYI GÖZYAŞLARIYLA TERK ETTİ

Son bölümde ortalık karışırken 90'da Trabzonspor ceza sahasında yaşanan pozisyonun ardından VAR incelemesi kararı çıktı. Fırat Aydınus muhtemel bir penaltıyı incelemek için ekrana giderken önce Aydınus'a yoğun itirazlarından ötürü Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica kırmızı kart gördü.

Daha sonra Aydınus, inceleme sonunda penaltı kararı verirken penaltıya sebebiyet veren Flavio, 73'te gördüğü sarı kartın ardından ikinci sarı kartını görerek oyundan atıldı. Flavio sahayı gözyaşları içinde terk etti. Yeni transfer, ilk hafta Trabzon'da oynanan Beşiktaş maçında da penaltıya sebebiyet verip, oyundan atılmıştı.

90+3'te Maxim, beyaz noktadan hata yapmadı ve skoru eşitledi.