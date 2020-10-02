Galatasaray, Jimmy Durmaz’ı Karagümrük’e kiraladı

Galatasaray Kulübü, Jimmy Durmaz'ın 1 yıllığına kiralık olarak Karagümrük’e transfer olduğunu açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yer alan açıklamada, “Jimmy Durmaz’ın 2020-2021 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda Fatih Karagümrük ile anlaşılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Fatih Karagümrük net 2.647.060 TL +KDV ödeyecektir” denildi.

Galatasaray’ın geçen yaz bedelsiz olarak kadrosuna kattığı 31 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı takımda 17 maça çıktı ve 1 asist yaptı.

GALATASARAY’DA 6. AYRILIK

Jimmy Durmaz kiralık olarak gitse de sarı-kırmızılı takımdan bu transfer döneminde ayrılan 6. oyuncu oldu: Maicon, Adem Büyük, Yuto Nagatomo, Mariano, Yunus Akgün, Jimmy Durmaz