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Beşiktaş Nikola Kalinic’te geri sayıma geçti!

Beşiktaş yönetimi, camianın yüzünü güldürmek için tüm şartları seferber etti. Hırvat forvet Nikola Kalinic her an Kartal olabilir

SKOR ÖZEL | Ali Aydın
08:42 -
Haberler Beşiktaş
Beşiktaş Nikola Kalinic’te geri sayıma geçti!

Sezona büyük bir hayal kırıklığı ile başlayan Beşiktaş'ta yönetim, Aboubakar transferiyle yetinmedi.

Siyah-beyazlılar, Atletico Madrid'in Hırvat golcüsü Nikola Kalinic için geri sayıma geçti. 32 yaşındaki golcüyü takıma kazandırmak için yoğun çaba sarf eden ve yıllık 2.5 milyon Euro'yu gözden çıkaran yöneticiler, hafta sonu transferi bitirmeyi planlıyor.

Geçen sezon kiralık olarak formasını giydiği Roma'da sadece 15 maçta forma şansı bulup 5 gol – 1 asistle oynayan Kalinic'in toplam kariyer performansı ise göz kamaştırıyor: 431 maçta 150 gol – 46 asist.

beşiktaş Nikola Kalinic