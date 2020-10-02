A Milli Takım kadrosu açıklandı

A Milli Takımızın Ekim ayında oynayacağı 3 karşılaşma için aday kadro açıklandı. Ay-yıldızlılar; hazırlık maçında Almanya, Uluslar Ligi’nde ise Rusya ve Sırbistan ile karşı karşıya gelecek.

Şenol Güneş’in seçtiği kadro şöyle;

Kaleciler: Mert Günok, Gökhan Akkan, Uğurcan Çakır.

Defans: Mehmet Zeki Çelik, Mert Müldür, Nazım Sangare, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Umut Meraş, Hasan Ali Kaldırım.

Orta Saha: Cengiz Ünder, Efecan Karaca, Dorukhan Toköz, Hakan Çalhanoğlu, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir, Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü, Ozan Tufan, Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür, Emre Kılınç

Forvet: Ahmed Kutucu, Burak Yılmaz, Enes Ünal, Kenan Karaman

Özel maçta Almanya, UEFA Uluslar Ligi’nde Rusya ve Sırbistan ile karşılaşacak olan A Millî takımımızın aday kadrosu. #BizimÇocuklar pic.twitter.com/SJxOIWRs3W — Milli Takımlar #BizimÇocuklar (@MilliTakimlar) October 2, 2020

A MİLLİ TAKIMIN MAÇ PROGRAMI

7 Ekim Çarşamba Almanya (Deplasman)

11 Ekim Pazar Rusya (Deplasman)

14 Ekim Çarşamba Sırbistan (İç saha)