UEFA Avrupa Ligi | Rangers Galatasaray | Haydi Aslanım zafer senin!

Avrupa Ligi play-off turunda Galatasaray sahaya çıkıyor. İkinci turdan başladığı eleme periyodunda önce Neftçi Bakü, ardından da Hajduk Split'i geçen Cimbom, son engel olarak İskoç ekibi Glasgow Rangers'a konuk oluyor. Pandemi nedeniyle rövanşsız oynanacak bu turun kazananı, adını Avrupa Ligi gruplarına yazdıracak. 90 dakika berabere biterse maç uzatmalara gidecek, eşitlik yine bozulmazsa mücadelenin kazananı penaltı atışlarıyla belirlenecek.

YENİLGİMİZ YOK

Galatasaray, kazanırsa ekonomik gelir de sağlayacak. Gruplara katılım primi olarak yaklaşık 3 milyon Euro cebine koyacak Cimbom, alacağı galibiyetlerle birlikte en az 8-10 milyon Euro kazanacak. Aslan, ülke puanında bize yaklaşan İskoçya'nın bir takımını da saf dışı bırakmış olacak. İki takım tarihlerinde iki kez karşı karşıya geldi. Şampiyonlar Ligi 2000-01 sezonunda gruplarda oynanan İstanbul'daki maçı Galatasaray 3-2 kazanmış, İskoçya'da ise 0-0'lık sonuç çıkmıştı.

RANGERS’A DİKKAT

Yazarımız Ercan Taner’in temsilcimiz Galatasaray’ın İskoçya’daki zorlu maçı öncesindeki değerlendirmesi; İskoç takımının başında Steven Gerrard var. Kendisi, cesur yürek ruhunu takımına çok iyi yerleştirdi. Pres yapan, inatla savaşan bir takımla oynayacak, Galatasaray. Duran top taktikleri ve hava topu hâkimiyetleri tehlikeli… Tavernier, Steven Davies, Jordan Jones, Arfield, işi bilen, zorluk çıkaracak oyuncular… 9 maçta 23 puan toplayarak İskoçya'da ligin zirvesinde olan Rangers, son maçında Motherwell'i deplasmanda perişan etti ve 5-1 kazandı. Bence bu tarz maçlarda dikkat edilecek isim, Teknik Direktör Steven Gerard!..

TERİM ELENMEDİ

Fatih Terim yönetiminde Avrupa’da 80 maça çıkan Galatasaray, bugüne kadar oynadığı eleme turlarının tamamını geçti. Terim yönetiminde 4'ü Şampiyonlar Ligi, 2'si de Avrupa Ligi'nde çıkılan 6 turda, oynanan 10 maç da kazanıldı.

MUHTEMEL 11’LER

Rangers: Mcgregor, Tavenier, Goldson, Helander, Barisic, Davis, Arfield, Kamara, Hagi, Kent, Morelos

Galatasaray: Fatih, Omar, Luyindama, Marcao, Linnes, Taylan, Etobo, Belhanda, Feghouli, Emre Kılınç, Falcao

Hakem: Andris Treimanis (Letonya)

Saat: 21.45

Stat: Ibrox Park