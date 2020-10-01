Trabzonspor’da Uğurcan ve Plaza, Gaziantep FK maçında yok

Süper Lig’in 4. haftasında Gaziantep FK ile deplasmanda bir araya gelecek olan Trabzonspor’da sakatlık şoku yaşandı. Kulüp, resmi iletişim kanalları üzerinden bir açıklama yayınlayarak Uğurcan Çakır ve Stiven Plaza’nın zorlu karşılaşmada sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyeceklerini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

“Süper Lig’de oynadığımız Yeni Malatyaspor karşılaşmasında sağ bacak üst adalesinde ödem oluşan futbolcumuz Uğurcan Çakır ve sağ dizinde zorlamaya bağlı ağrı hisseden Stiven Plaza, Gaziantep FK ile oynayacağımız müsabakanın kadrosundan çıkartılmıştır.”