Trabzonspor, Guilherme ile yollarını ayırdı

Trabzonspor, geçen sezonun devre arasında kadrosuna kattığı Guilherme ile yollarını ayırdı. Kulüp, 29 yaşındaki futbolcuya bu sezonki alacaklarına karşılık olarak 350 bin Euro ödeyecek.

Bordo-mavili, takımda toplam 20 maça çıkan Brezilyalı futbolcu 2 gol atıp 2 asist yaptı. Guilherme bu sezonda ligin ilk iki haftasında forma giymişti ancak son haftadaki Yeni Malatyaspor maçında kadroda yer almamıştı

Trabzonspor’un KAP’a yaptığı açıklama şu şekilde;

“Şirketimiz ile profesyonel futbolcu Guilherme Costa Marques arasındaki 30.01.2020 başlangıç ve 31.05.2021 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi, karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya, 2020-21 futbol sezonu alacaklarına karşılık 350.000.-EUR ödenecektir.

Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla.”

GÖZTEPE İLE ANLAŞMAYA VARDI

Trabzonspor ile yollarını ayıran Guilherme, Göztepe’ye iki yıllık imza attı

Göztepe Kulübü’den yapılan açıklama şöyle;

“1991 doğumlu Brezilyalı oyuncu Guilherme’nin satın alma opsiyonuyla birlikte 2 yıllığına kiralanması konusunda Alvarenga Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır.

21 Mayıs 1991 tarihinde Tres Rios şehrinde dünyaya gelen Guilherme Costa Marques altyapısında forma giydiği Braga ile profesyonel olduktan sonra Gil Vicente, Legia Varşova ve Benevento formaları giydi. 2018-19 sezonunda Yeni Malatyaspor’a transfer olarak Türkiye kariyerine başlayan Guilherme 2019-20 sezonu devre arasında ise Trabzonspor forması ile mücadele etti.

Guilherme’ye Göztepe’mize hoş geldin diyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz.”