Sergino Dest, Barcelona’da! Genç ABD’li tarihe geçti

İspanya La Liga ekibi Barcelona, Ajax’tan 19 yaşındaki Sergino Dest’i transfer etti.

Hollanda doğumlu olan ancak ABD Milli Takımı’nda forma giyen sağ bek oyuncusu Dest için 21 milyon bonservis bedeli ve şartlara göre 5 milyon Euro bonus ödemesi yapılacak.

Nelson Semedo’yu Premier Lig ekibi Wolverhampton’a gönderen Barcelona, Ajax’ın yetenekli oyuncusunu kadrosuna katarak bir ilke de imza attı. Dest, Barça’nın tarihindeki ilk ABD’li futbolcu oldu.

3 Kasım’da 20 yaşına girecek olan Dest, 3 kez milli takım forması giyerken, Ajax’ın formasını 38 kez terletip 2 gol 6 asistlik performans sergiledi.

