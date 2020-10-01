Şampiyonlar Ligi’nde kura heyecanı! Başakşehir’in muhtemel rakipleri

Şampiyonlar Ligi’nde oynanan ön eleme maçlarının ardından gruplarda mücadele edecek 32 takım belli oldu. Ülkemizi Medipol Başakşehir’in temsil ettiği Devler Ligi’nde kura bu akşam TSİ 18.00’de İsviçre’de çekilecek. Başakşehir’in 4. torbada yer alacağı kurada son şampiyon Bayern Münih ve UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Sevilla 1. torbada yer alacak.

2020’de corona nedeniyle İstanbul’da düzenlenemeyen Şampiyonlar Ligi finali bu sezon Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak. İlk grup maçı 20 Ekim Salı günü, son grup maçı ise 9 Aralık Çarşamba günü oynanacak.

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1. TORBA: Bayern Münih, Sevilla, Real Madrid, Liverpool, Juventus, PSG, Zenit, Porto

2. TORBA: Barcelona, Atletico Madrid, Manchester City, Manchester United, Shakhtar, Dortmund, Chelsea, Ajax

3. TORBA: Dinamo Kiev, Salzburg, Leipzig, Inter, Olympiakos, Lazio, Krasnodar, Atalanta

4. TORBA: Lokomotiv Moskova, Marsilya, Club Brugge, Midtjyyland, Mönchengladbach, BAŞAKŞEHİR, Rennes, Ferencvaros

ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE MAÇ TARİHLERİ

GRUPLAR

1. Maç: 20-21 Ekim

2. Maç: 27-28 Ekim

3. Maç: 3-4 Kasım

4. Maç: 24-25 Kasım

5. Maç: 1-2 Aralık

6. Maç: 8-9 Aralık

SON 16 TURU

İlk Maçlar: 16-17 ve 23-24 Şubat

Rövanş Maçları: 9-10 ve 16-17 Mart

ÇEYREK FİNALLER

İlk Maçlar: 6-7 Nisan

Rövanş Maçları: 13-14 Nisan

YARI FİNALLER

İlk Maçlar: 27-28 Nisan

Rövanş Maçları: 4-5 Mayıs

FİNAL – 29 Mayıs – Atatürk Olimpiyat Stadı