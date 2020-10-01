Şampiyonlar Ligi’nde Başakşehir’in rakipleri belli oluyor

GEÇEN sezonu Süper Lig şampiyonu olarak tamamlayarak Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılma hakkı elde eden Başakşehir'in rakipleri bugün belli oluyor. TSİ 18.00'de İsviçre'nin Cenevre kentinde başlayacak kura çekiminde temsilcimiz turuncu-lacivertliler, son torbada yer alacak.

25 MİLYON EURO GELİR

Statüye göre 32 takım 4'erli olarak 8 gruba yerleştirilecek. Gruplarında ilk iki sırayı alan ekipler son 16 turuna çıkacak. Başakşehir, Şampiyonlar Ligi'nde yer almasından ötürü katılım payı, TV naklen yayın ve reklam gelirleri hesaba katıldığında yaklaşık 25 milyon Euro gelir elde edecek. Grup aşamasında ilk kez yer alacak turuncu-lacivertliler, geçen sezon ise 3. ön eleme turunda Olympiakos'a elenmişti. Şampiyonlar Ligi'nde grup karşılaşmaları 20 Ekim'de başlayıp 9 Aralık'ta sona erecek.

Kura çekimi beIN Sports HD 1 ve beIN Sports Haber kanallarından canlı olarak yayınlanacak.

Türkiye saati ile 1 Ekim Perşembe günü saat 18:00’de başlayacak kura çekimi öncesinde torbalar şu şekilde oluştu:

1. TORBA Bayern Münih

Sevilla

Real Madrid

Liverpool

Juventus

Paris Saint-Germain

Zenit

Porto

2. TORBA

Barcelona

Atletico Madrid

Manchester City

Manchester United

Shakhtar Donetsk

Dortmund

Chelsea

Ajax

3. TORBA

RB Leipzig

Inter

Lazio

Atalanta

Olympiakos

Dinamo Kiev

Salzburg

Krasnodar

4. TORBA

Başakşehir

Lokomotiv Moskova

Olympique Marsilya

Club Brugge

Borussia Mönchengladbach

FC Midtjylland

Stade Rennes

Ferencvaros

* Her torbadan birer takım (aynı ülkeden olmamasına dikkat edilerek) gruplara yerleştirilecek. Çift maçlı elemeye göre oynanacak karşılaşmanın ardından gruplarında ilk 2’ye girenler aralarında eşleşecek. Sonraki turlar yine çift maçlı eleminasyon sistemine göre kura çekimleri ile belirlenecek.

UEFA’DA RESMEN ERİYORUZ

TÜRK futbolunun bitmeyen derdi UEFA ülke puanı sıralamasında eriyiş sürüyor. Türkiye, 2019-20 sezonunda 11. sıraya gerileyince 2021-22 sezonunda Şampiyonlar Ligi gruplarına direkt takım gönderme hakkını kaybetmişti. Hatırlanacağı gibi ilk 10'da yer alan ülkeler, Kupa 1'e doğrudan takım yollayabiliyor. Şimdi, 2022-23 sezonu da riske girdi. Üstelik, Avrupa Ligi gruplarına direkt katılma hakkımız da tehlikede.

UKRAYNA'YA GEÇİLDİK

MIRCEA Lucescu'nun çalıştırdığı Dinamo Kiev'in Şampiyonlar Ligi elemelerini geçmesiyle Türkiye, genel sıralamada 12. basamağa geriledi. Prosedüre göre Şampiyonlar Ligi'ni kazanan takım hem ülke puanı sıralamasında ilk 10'daki bir ülkeden olur hem de kendi liginde de Devler Ligi bileti elde etmiş olursa direkt katılım hakkı 11. sıradaki ülkeye veriliyor.

Ukrayna, bu hakkı bizden aldı. Türkiye, 11. sıraya yükselemezse 2022-23 sezonunda Şampiyonlar Ligi gruplarına direkt takım gönderemeyecek. Sıralamada hemen arkamızda olan İskoçya'ya da geçilirsek bu kez Avrupa Ligi gruplarına da direkt takım yollayamayacağız. Bu açıdan Glasgow Rangers-Galatasaray maçı da hayati önemde.

Ülke puanı sıralamasında 12. basamağa gerileyen Türkiye'nin, 2022-23 sezonunda Süper Lig şampiyonu, Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılamayacak. 13. sıra ise Avrupa Ligi'ni vuruyor.

9700 PUAN DAHA KAYBEDECEĞİZ

ÜLKE puanı, bir ülkenin UEFA turnuvalarına katılan takım sayısının, topladıkları puana bölünmesiyle belirleniyor. Ülke sıralaması ise bu puanların son beş sezondaki toplamıyla oluşturuluyor. Yani, gelecek yıl hesaplanırken 2016-17'deki yüksek sayılabilecek 9.700 puanı kaybedeceğiz. Bu sezon beş takımla yola başlayan Türkiye, Beşiktaş ve Alanya'nın elenmesiyle diğer üç ekibe, Başakşehir (Şampiyonlar Ligi grupları), G.Saray (Avrupa Ligi ön eleme) ve Sivas'a (Avrupa Ligi grupları) bel bağlamış durumda. Eleme periyodunda Türkiye 1.800 puan toplayabildi ki bu çok düşük.