Rusya’da bir acayip olay! Kadın halterciyi erkek sanıp uçağa almadılar

Rusya’da film senaryolarını aratmayan bir olay yaşandı. Rusya'nın St. Petersburg kentinden Krasnodar’a gitmek üzere havalimanına gelen kadın halterci Anna Turaeva, Utair Havayolları şirketi çalışanları tarafından uçağa alınmadı. Uçağa alınmamasının gerekçesi ise oldukça şaşırtıcıydı. Görevliler, pasaportunda kadın yazan Turaeva’nın gerçekten kadın olduğuna ikna olmadı. Görevlilerin, Turaeva’ya “Sen erkeksin. Kadın olduğunu kanıtla. Öyle gel” diyerek uçağa almadığı belirtildi.

“AŞAĞILAYICI BİR DURUMDU”

Rus medyasına açıklamalarda bulunan kadın halterci, “Aşağılayıcıydı. Sıradaki insanların önünde bir çocuk gibi azarlandım. Bana mahrem sorular soruldu. Sıranın tamamı bu anarşiyi izliyordu ve bu durumda kendimi olabildiğince çaresiz hissettim. Gerçekten bir kadın olduğumu kanıtlamaya çalışıyordum” dedi.

Anna Turaeva daha sonra bir sürpriz yaşandığını ve uçağa binmesine izin verdiklerini söyledi. Bench Press’te 6 kez dünya şampiyonluğu ve çok sayıda kupa sahibi olan Anna Turaeva artık bir powerlifting koçu.

”ANNEM BANA HER ZAMAN DESTEK OLDU”

Küçükken çok sıkıntılı dönemler geçirdiği belirten Anna, bugün olduğu yere ulaşmak için çok çalıştığını söyledi. Diğer kızlara benzemediği için çok zorlandığını ancak annesinin kendisine her zaman destek olduğu belirten Anna, ”Hayatta kalmam onun için bir mucizeydi. 6 ve 15 yaş arası hastanelerden başka bir şey görmedim. Ama annem her zaman benim ilerlememden ve bazı hedefler belirlememden yanaydı. Kendimi nasıl mutlu hissediyorsam öyle görünmeye devam edeceğim. Kuaför salonlarını, manikür ve kozmetik ürünlerini de gerçekten çok seviyorum. Kimseye bir şey kanıtlamayacağım. Bu sadece benim yaşam tarzım” ifadelerini kullandı.

HAVAYOLU ŞİRKETİ ÖZÜR DİLEDİ

Öte yandan, havayolu şirketinin kendisine ulaştığını ifade eden Turaeva, “Utair, üzgün olduklarını söyledi. Bana ‘Yaşadığınız olumsuz duygular için özür dileriz. Böyle bir hizmet kabul edilemez. Uçuşunuzda görev alan havalimanı çalışanlarını kontrol edip, durumu çözeceğiz' dediler” ifadelerini kullandı.