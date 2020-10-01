Rangers Galatasaray maçı saat kaçta? Galatasaray’ın maçı şifresiz kanalda!

Temsilcimiz Galatasaray yarın Avrupa Ligi’nde yoluna devam etmek için Glasgow Rangers ile karşılaşacak. Tek maç usulü eleme sistemiyle oynanacak karşılaşma şifresiz olarak Teve2 ekranların da yayınlanacak. Rangers Galatasaray maçı bu akşam 21:45’te başlayacak.

GERRARD TEMKİNLİ!

Rangers Teknik Direktörü Steven Gerrard, G.Saray maçını değerlendirirken Liverpool’da birlikte oynadığı Ryan Babel ile arkadaş olduğunu belirterek “Muazzam bir kulüple karşılaşacağız, büyük saygımız var. Şampiyonlar Ligi maçı gibi bir maça çıkacağız. İanis Hagi şu anda doğru yerde ve her geçen gün daha iyi oluyor. Bu maçta başka bir şey düşünmesini istemiyoruz” şeklinde konuştu.

20 YIL ÖNCE KAZANDIK

20 yıl önce iki takım karşılaşmış, İskoçya'daki maç 0-0 bitmiş, İstanbul'da ise sarı-kırmızılılar 3-2 kazanmıştı.