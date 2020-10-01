Rangers Galatasaray golleri ve maç özeti! Aslan Avrupa’ya veda etti

İlk yarısı golsüz biten mücadelede ev sahibi ekip, 52. Arfield'in golüyle 1-0 öne geçti. Golün şokunu atlamadan İskoç ekibi Tavernier ile farkı ikiye çıkardı. Temsilcimiz Galatasaray 87. dakikada Marcao ile umutlansa da mücadelede başka gol olmadı ve Galatasaray Avrupa'ya veda etti.

MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

11′ Sol kanattan Barisic'in kullandığı köşe vuruşunda Goldson, penaltı noktasında kafa vuruşu yaptı. Luyindama kaleye gitmekte olan topu son anda kornere gönderdi ve mutlak bir golü önledi.

19′ Babel'in ortasında arka direkte topla buluşan Feghouli'nin vuruşunda top auta gitti.

52′ Rangers, Arfield'ın golüyle 1-0 öne geçti. Hagi'nin pasıyla ceza sahası içinde kaleci Fatih ile karşı karşıya kalan Arfield, sağ ayağının dışı ile yaptığı vuruşla topu filelere gönderiyor.

59′ Rangers, Tavernier'ın golüyle farkı ikiye çıkardı.

87′ Galatasaray Marcao'nun golüyle skoru 2-1 yapıyor.

ÜÇÜNCÜ KEZ KARŞI KARŞIYA

Galatasaray ile Rangers, üçüncü kez Avrupa Kupaları'nda karşı karşıya geldi. Galatasaray ile Rangers 2000-2001 sezonu Şampiyonlar Ligi grup aşamasında iki kez mücadele etti. Ali Sami Yen'de 27 Eylül 2000 tarihinde oynanan karşılaşmayı Galatasaray 3-2 kazandı. Ibrox Park'ta oynanan ikinci karşılaşma ise 0-0 eşitlikle bitti.