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Papiss Demba Cisse kimdir? Yaşı ve oynadığı takımlar…

Tecrübeli golcü Papiss Demba Cisse'nin Fenerbahçe'ye transfer olmasıyla birlikte hakkında birçok detay merak konusu oldu. Uzun yıllar Premier Lig'de top koşturan ve farklı Avrupa liglerinde de görev alan Cisse santrafor pozisyonunda görev alıyor.

15:55 -
Haberler Fenerbahçe
Papiss Demba Cisse kimdir? Yaşı ve oynadığı takımlar…

Fenerbahçe transferlerine bir yenisini daha ekledi ve Papiss Cisse’yi kadrosuna kattı. 3 Haziran 1985’de doğan Cisse, Senegal’de dünyaya geldi ve piyasa değeri 1.5 milyon euro seviyesinde.

PAPİSS CİSSE HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Fubola Senegal’in AS Douanes takımında başlayan Cisse, Metz, Freiburg, Newcastle, SD Luneng, Alanyaspor gibi takımlarda forma giydi.

PREMİRE LİG TECRÜBESİ DİKKAT ÇEKİYOR

Cisse parladığı takımlardan olan Newcastle’da 117 maçta forma giydi ve 37 gol 10 asistli performansla oynadı.

Son güncelleme: 15:56 01.10.2020