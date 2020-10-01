Papiss Demba Cisse kimdir? Yaşı ve oynadığı takımlar…

Fenerbahçe transferlerine bir yenisini daha ekledi ve Papiss Cisse’yi kadrosuna kattı. 3 Haziran 1985’de doğan Cisse, Senegal’de dünyaya geldi ve piyasa değeri 1.5 milyon euro seviyesinde.

PAPİSS CİSSE HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Fubola Senegal’in AS Douanes takımında başlayan Cisse, Metz, Freiburg, Newcastle, SD Luneng, Alanyaspor gibi takımlarda forma giydi.

PREMİRE LİG TECRÜBESİ DİKKAT ÇEKİYOR

Cisse parladığı takımlardan olan Newcastle’da 117 maçta forma giydi ve 37 gol 10 asistli performansla oynadı.