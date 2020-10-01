Papiss Cisse Fenerbahçe’de

Fenerbahçe, 15. transferini Papiss Cisse ile yapıyor! Sarı-lacivertliler, Samatta’nın ardından 35 yaşındaki golcü Cisse’yi de kadrosuna kattı. Senegalli oyuncu 9 numaralı formayı giyecek. Gün içerisinde transfer duyurusu için çekime giren Cisse transferinin akşam saatlerinde açıklanması bekleniyor.

Dün İstanbul’a gelen ve Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut’un ısrarla istediği Papiss Cisse, son olarak Alanyaspor forması giyiyordu.

Süper Lig'de son 2 sezonda Alanyaspor formasıyla 58 maçta 38 gol atan golcü futbolcunun kariyerinde 4 yıl İngiltere Premier Lig, 5 yıl Fransa Ligue 1 ve 3 yıl Bundesliga tecrübesi bulunuyor.

EROL BULUT ÇOK İSTİYORDU

Son olarak santrfor Samatta’ya imza attırarak hücumunu güçlendiren sarı-lacivertliler, teknik direktör Erol Bulut’un raporuyla kanat ve ikinci santrfor için de girişimlerini hızlandırmıştı.

Geçtiğimiz sezon Aytemiz Alanyaspor’la başarılı performans sergileyen Cisse, ikinci santrfor olarak liste başında yer alıyordu. Bonservisi elinde olan tecrübeli futbolcu Samatta’nın alternatifi olarak kadroya dahil edildi. Teknik patron Bulut da Alanyaspor'dan öğrencisi Cisse'nin kadroya katılmasını çok istiyordu.