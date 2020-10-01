Ne krizi? Avrupa’nın 5 büyük liginde transfere 2 milyar 750 milyon Euro…

Derleyen – Alican ÖZCAN | Corona virüsü pandemisi nedeniyle kulüplere uygulanan mali kısıtlamalara rağmen Avrupa’nın en iyi beş ligi transfer dönemi boyunca 2 milyar 750 milyon Euro (24.910.250.000,00 TL) üzerinde harcama yaptı. Bu harcamanın 1 milyar Euro’dan fazlası Premier Lig’den geldi.

İlkbahar aylarından itibaren tüm dünyada uygulanan karantina önlemleri, birçok sektörü olduğu gibi futbol kulüplerini de ağır kayıplara uğrattı. Maç günü gelirleri, bilet satışları, yayın gelirleri gibi birçok maddi kaynak kaybı yaşayan kulüpler, transfer dönemi açıldıktan sonra hiçbir şey olmamış gibi hayatlarına devam etti.

Özellikle salgının başladığı günlerde futbol için “artık eskisi gibi yüksek paralar harcanmayacak” sözleri hayalde kaldı. İngiltere’de 27 Temmuz’da açılan transfer penceresinden bugüne kadar 1.03 milyar Sterlin harcandığı tespit edildi.

Gelecek Pazartesi günü sona erecek transfer dönemine kadar bu rakamın daha da artması beklenirken, kulüplerin yaşanan pandemi ve ekonomik buhrandan ders çıkarmamış olması özellikle taraftarları şaşkına uğrattı.

CHELSEA PARA SAÇTI, CITY BOŞ DURMADI

Son olarak kaleci Edouard Mendy’yi kadrosuna katan Chelsea, transfere toplamda 250 milyon Euro verirken Alman orta saha oyuncusu Kai Havertz’e ödenen 80 milyon Euro’luk bonservis bedeli ise kulüp rekoru olarak tarihe geçti.

Rus milyarder Roman Abramovich’in sahibi olduğu Chelsea’nin yanı sıra, Arap milyarder Şeyh Mansur bin Zayed El Nahyan’ın takımı Manchester City de transfer döneminde sessiz kalmadı.

İngiliz ekibi, bu sezon yaptığı transferlere 140 milyon Euro üzerinde bir harcama yaptı (Fernan Torres-27 milyon Euro, Nathan Ake-45 milyon Euro ve Ruben Dias-68 milyon Euro).

Özellikle Dias’ın Benfica’dan transfer edilmesiyle, 2016’da City’de göreve gelen Pep Guardiola’nın sadece savunma oyuncularına 450 milyon Euro’dan fazla para harcaması bir başka haberimize konu olmuştu…

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GEÇEN SENE 5.5 MİLYAR EURO’YDU…

İngiltere’nin dünyaca ünlü en büyük muhasebe, denetim, vergi ve yönetim danışmanlığı hizmeti sunan uluslararası firması Deloitte, Avrupa genelinde geçen yaz yapılan rekor 5,5 milyar Euro’luk transfer harcamasının aşılmasının zor olduğunu belirtti.

Ancak transfer dönemi bitene kadar rakamın artması kaçınılmaz gibi duruyor. Örneğin Manchester United, Borussia Dortmund’dan Jadon Sancho’yu transfer etmek için varını yoğunu ortaya koyuyor. Pazartesi akşamı kapanacak transfer penceresi öncesi, Manchester United 120 milyon Euro’luk son teklifinin üzerine çıkması bekleniyor.

OLAN ALT LİGE OLDU…

Birçok gelirden mahrum kalan kulüplerin transfer döneminde yaptığı harcamalara bakıldığında pandemiye karşı ‘bağışıklık’ kazandıkları ortada! Ancak İngiltere’de Championship takımlarının yatpığı transfer ücretlerine bakıldığında aynı şeyi söylemek zor. Geçen sezon toplamda 200 milyon Euro’ya yakın transfer harcaması yapan kulüpler, bu sezon 100 milyon Euro’yu geçemedi.

TÜRKİYE’DE KUMBARA BOŞALDI!

Türkiye’de ise durum bambaşka bir hal aldı. UEFA’nın Finsansal Fair Play’i dışında TFF’nin uyguladığı ‘takım harcama limiti’ nedeniyle zaten eli kolu bağlı olan kulüplerimiz, kumbarasında ne kaldıysa onu harcayabildi.

Bonservissiz oyuncular ya da maliyeti düşük kiralık futbolcular transfer eden Türkiye’nin beş önemli takımı (Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor, Başakşehir ve Galatasaray), geçen yıla nazaran yüzde 83’e yakın bir tasarrufa gitti.

Beş kulübün şimdiye kadar transferde yaptığı harcamaların toplamı yaklaşık 10 milyon Euro civarında kalırken, İngiltere’de veya Avrupa’nın diğer büyük liglerindeki harcamalara oranla bu rakamın çok düşük olduğunu söyleyebiliriz.

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