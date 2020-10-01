NBA Final Serisi ilk maçı LA Lakers’ın! Anthony Davis parçaladı…

NBA final serisi ilk maçında Los Angeles Lakers, Miami Heat’i 116-98 yenerek seride 1-0 öne geçti. Lakers’da Anthony Davis 34 sayıyla maçın en skorer ismi olurken, LeBron James de 25 sayı ve 13 ribaund ile double-double yaptı.

NBA Final Serisi ilk maçında Los Angeles Lakers Orlando’daki AdventHealth Arena’da Miami Heat ile karşı karşıya geldi.

DAVİS-LEBRON ORTAKLIĞI

Batı Konferansı şampiyonu Los Angeles Lakers, Doğu Konferansı şampiyonu Miami Heat’i Anthony Davis’in şovuyla 116-98 mağlup etti.

34 sayı, 9 ribaund ve 5 asistle oynayan Anthony Davis ve 25 sayı, 13 ribaund ve 9 asist üreten LeBron son zamanların en dikkat çekici ortaklığını yaptı.

32’inci finalini oynayan LA Lakers’da Davis önüne geçilemez muhteşem performansıyla göz kamaştırdı.

TARİHTE 3. SIRAYI ALDI

27 yaşındaki Amerikalı Miami Heat’e karşı ilk maçta bulduğu sayılarla adını kulübün tarihine yazdırdı. Lakers formasıyla çıktığı ilk final maçında en fazla sayı atan oyuncular listesinde Davis’in 34 sayılık performansı 3. sırayı aldı. Şu ana kadar bu listenin en üst sırasında 2000 finalindeki 42 sayısıyla Shaquille O’Neal yer alıyor.

İŞTE DAVİS’IN MAÇ BOYUNCA YAPTIKLARI:

34 Sayı

9 Ribaund

5 Asist

3 Blok

2/4 Üçlük

10/10 Serbest Atış

%52 Saha İçi İsabeti

+23 Saha İçi Verimliliği

Goran Dragic ve Bam Adebayo’nun sakatlığıyla savunmada zorlanan Heat’te Jimmy Butler ayak bileğinde sorun yaşasa da 23 sayı, 2 ribaunt ve 5 asistlik bir oyun sergiledi. Yıldız oyuncuya çaylak Kendrick Nunn 18, Tyler Herro 14 sayıyla eşlik etti.

4 GALİBİYETE UZANAN KUPAYI ALACAK

İki takım 3 Ekim Cumartesi TSİ 04.00’te serinin ikinci maçında karşılaşacak. Seride 4 karşılaşmadan galip ayrılan takım, şampiyona verilen “Larry O’Brien Kupası”nı müzesine götürecek.

CELTICS’İN UNVANINA GÖZ DİKTİ

Sonuncusu 2010’da olmak üzere 16 şampiyonluğu bulunan Lakers ile sonuncusu 2013’te, 3 kupa kazanan Heat arasındaki seri, önceki sezon play-off’lara yükselememiş takımların karşılaştığı ilk NBA finali olarak kayıtlara geçti. Lakers 17’nci kez şampiyon olması halinde, Boston Celtics’in elinde tuttuğu “NBA’in en başarılı takımı” unvanına ortak olacak.

SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Kariyerinde ilk kez şampiyonluk yüzüğü almak için yola çıkan Davis’in ilk maçtaki şovu sosyal medyada da büyük etki yarattı. TSİ 04:00’te oynanan mücadeleyi takip eden NBA severler Davis için çarpıcı paylaşımlarda bulundu:

Anthony Davis Miami'ye onu durdurmalarının ne kadar zor olduğunu gösteriyor. Böyleyken onu izlemek inanılmaz bir keyif #NBAFinals #LakeShow pic.twitter.com/nK3gFgm6Bx — NadaLebron (@kingsofthespore) October 1, 2020

Anthony Davis çıldırmış gibi oynuyor, 22 sayı oldu. (video by @NBA) pic.twitter.com/5xI4C0lELi — TrendBasket (@TrendBasket) October 1, 2020

Davis baba bırak da karşısı da oynasın maçın zevki çıkmıyor — yoruldum (@atakaN_wleaN) October 1, 2020

Davis sen haksız rekabetsin be kardeşim. — Rahman6 (@rahmandrms6) October 1, 2020

LeBron ve Davis yok ediyor ama istatistiklerden bağımsız Rondo'nun oyuna etkisi neydi öyle bugün. Ateşi Rondo yaktı LeBron harladı. — Metin Ari The Football Writer (@stendwol) October 1, 2020

Anthony Davis pota altında savaşıyor pic.twitter.com/fDO5yeYI5Y — Shot Clock (@ShotClockBasket) October 1, 2020

LEBRON JAMES 10’UNCU FİNALİNDE

Kariyerinde 3 şampiyonluğu (2012, 2013, 2016) bulunan, 4 kez normal sezonun (2009, 2010, 2012, 2013) ve 3 kez final serisinin (2012, 2013, 2016) en değerli oyuncusu seçilen James, Cleveland Cavaliers formasıyla 5, Heat formasıyla 4 defa oynadığı finale, Lakers formasıyla da çıkmayı başardı.

35 yaşındaki basketbolcu, son 10 yılda 9’uncu, kariyerinde 10’uncu kez finalde yer alDI. James, Bill Russell (12), Sam Jones (11) ve Kerim Abdülcabbar’dan (10) sonra 10 NBA finali oynayan 4’üncü oyuncu olarak tarihe geçti.

NBA FİNALİNİN ‘EN’LERİ

En çok şampiyonluk elde eden takımlar:

1. Boston Celtics: 17

2. Los Angeles Lakers: 16

3. Chicago Bulls: 6 Golden State Warriors: 6

En çok şampiyonluk sevinci yaşayan oyuncular:

1. Bill Russell (Boston Celtics): 11

2. Sam Jones (Boston Celtics): 10

3. Tom Heinsohn (Boston Celtics): 8

K.C. Jones (Boston Celtics): 8

Tom Sanders (Boston Celtics): 8

John Havlicek (Boston Celtics): 8

Aktif oyuncular arasında en çok şampiyonluk sevinci yaşayanlar:

1. LeBron James (Miami Heat/Cleveland Cavaliers), Udonis Haslem (Miami Heat), Stephen Curry, Draymond Green, Klay Thompson, Andre Iguodala (Golden State Warriors), Patrick McCaw (Golden State Warriors/Toronto Raptors): 3 2. Pau Gasol (Los Angeles Lakers), Mario Chalmers (Miami Heat), Kevin Durant, Javale McGee (Golden State Warriors), Kawhi Leonard, Danny Green (San Antonio Spurs/Toronto Raptors): 2

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