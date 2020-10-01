Nadir Çiftçi Samsunspor’da! Bir ay önce Rize ile imzalamıştı…

Samsunspor tarafından yapılan açıklamada Çaykur Rizespor forması giyen 28 yaşındaki sol kanat oyuncusu Nadir Çiftçi ile 2 yıllık sözleşme için prensip anlaşmasına varıldığı açıklandı. Resmi imzalar yarın Samsun'da atılacak.

Bu sezon yaz transfer döneminde Çaykur Rizespor kadrosuna bedelsiz olarak katılan Nadir, 2 yıllık sözleşmeye imza attıktan 1 ay sonra Samsunspor’un yolunu tutmuş oldu. Nadir, ligin ikinci haftasında Çaykur Rizespor’un Kasımpaşa’ya 2-0 yenildiği maçta son 25 dakikada forma giymişti.

1992 doğumlu hücum oyuncusu Nadir Çiftçi ile kulübümüz arasında 2 sezonluk anlaşmaya varıldı. Ayrıntılar https://t.co/g5AChfk6E6 pic.twitter.com/XRIBc3OE6X — Çaykur Rizespor (@CRizesporAS) August 24, 2020

Kariyerine önce Haaglandia daha sonra da ADO Den Haag’ın altyapısında başlayan Nadir Çiftçi, daha sonra 2008 yılında Portsmouth’un U18 takımına transfer oldu.

2015’te Celtic’e, Celtic’ten kiralara…

Portsmouth’ta profesyonel olan ve 2011’de Kayserispor’a gelen Nadir, bir sezon sonra NAC Breda’ya gitti. Yine bir sezon sonra İskoç ekibi Dundee United’a giden oyuncu, 2015’te 2 milyon Pound’a Celtic’e transfer oldu.

Celtic’ten sırasıyla Eskişehirspor, Polonya takımı Pogon Szczecin, İngiliz ekibi Plymouth Argyle ve İskoç kulübü Motherwell’e kiralanan Nadir Çiftçi 2018’de Gençlerbirliği’ne, oradan da bu yaz transfer döneminde Çaykur Rizespor’a transfer olmuştu.