Mbwana Samatta: ‘Fenerbahçe’ye hayır demek zor’

Fenerbahçe'ye İngiltere’nin Aston Villa takımından transfer ettiği Tanzanyalı golcü futbolcu Mbwana Samatta, bu sabah gerçekleştirilen antrenmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Transferi sonrasında mükemmel hissettiğini belirten Samatta, “Fenerbahçe, dünyadaki en büyük kulüplerden biri. Burada olmaktan ve beni seçtikleri için çok mutluyum. Fenerbahçe sizi isteyince hayır demek çok zordur. Büyük ve fantastik taraftarı olan bir kulüp. Her oyuncunun hayalidir burada olmak. Oyun tarzım, hızlı ve çevik bir futbolcuyum. Burada her şeyi söylersem rakiplere her şeyi anlatmış olurum. Benim için en önemli şey gol atmak. Gol atmak ve takıma katkı sağlamak bana keyif veriyor” dedi.

Bireysel performansı hakkında konuşan 27 yaşındaki futbolcu, “Herkes, benden her maçta gol atmamı bekliyor ama takımın durumu benden daha çok önemli. Takım her maçta 3 puan alır ve ben gol atmazsam çok mutlu olurum. Her şeyimi vermek istiyorum. Şampiyon olursak ok mutlu olurum. Gol krallığına konsantre olmak değil takımıma her şeyimi vermek istiyorum. Umarım takımımın önemli bir oyuncusu olabilirim” ifadelerini kullandı.

“FENERBAHÇE’DEN TEKLİF ALDIĞINIZDA…”

Fenerbahçe'ye geliş sürecine değinen Tanzanyalı golcü, “Fenerbahçe gibi dünyada bilinen bir kulüpten teklif aldığınız zaman hayır demek çok zordur. Bu fırsat geldiği için mutluyum. Umarım her şey herkesin düşündüğü gibi gider. Umarım takıma yardım ederim. Açıkçası Aston Villa'daki performansım için kimseyi suçlayamam. Orası da benim için güzel bir tecrübeydi Dolayısıyla buna pozitif yaklaşıyorum. Kim bilir belki de Allah'ın planı budur benim için. O tecrübeyi yaşamış olduğum için mutluyum. Son derece pozitif bakıyorum bu duruma” diye konuştu.

“HERKES HIZLI ADAPTE OLMUŞ”

Takımıyla adaptasyon süreci ile ilgili görüşlerini belirten Samatta, “Benim için bu takıma katıldığım ilk andan itibaren çok güzel bir atmosfer vardı. Hiç yeni transferlermiş gibi bir izlenim almadım. Herkes çok hızlı adapte olmuş burada. Kulübün onlara ihtiyaç olduğunu biliyor oyuncular. Bu yüzdende herkes hızlı adapte olmak zorunda kaldı. Lig başladığında hepimizin yüzde yüz hazır olması gerekiyor. Ben üzerimde herhangi bir baskı hissetmiyorum. Atkinson büyük bir futbolcuydu. Uzun yıllar İngiltere'de oynadı. Onun zamanıyla benim zamanım ayrı. Benim yapmak istediğim zamanım boyunca takımıma yardım etmek” dedi.

“İYİ BİR İNSAN OLMAYA ÇALIŞIYORUM”

Kendisinin kurduğu yardım kuruluşu olan ‘Samatta Foundation' ile ilgili de konuşan Mbwana Samatta, “Bende bir insanım Müslümanım. Bir insan olarak ihtiyacı olan insanlara yardım etmenin ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Belki de Allah beni seçti bunun için. Birçok insan yiyecek yemek bulamıyor. Bir Müslüman olarak bizimde her zaman yardım etmemiz gerekiyor. İyi bir insan olmaya çalışıyorum. Zor şartta olan insanlar var dolayısıyla paylaşabiliriz. Dürüst olmak gerekirse ben paylaşmanın önemini çok iyi biliyorum. Benim elde ettiğim başarılara ulaşan Tanzanyalı oyuncular yok. Sokakta küçük bir takımda oynuyordum. Sonra Kongo'ya transfer oldum. Belki Allah bu yolu benim için seçti. Bende imkanı olmayan insanlara yardım etmeye çalışıyorum. Yetenekten ziyade Allah beni seçti ve bugün benim kim olduğumu o belirledi. Bir çok insan Tanzanyalı oyuncuların neler yapabildiğini bilmediği için benim için zorlayıcı olan bu oldu” dedi.

“FENERBAHÇE’NİN TANZANYA’DA ÇOK TARAFTARI VAR”

Kendisinin sürekli pozitif olması ve Tanzanyalı futbol severler hakkında açıklama yapan başarılı golcü, “Çoğu zaman pozitif olmaya çalışıyorum. Sinirlendiğim, kızdığım zamanlar oluyor. Ben de bir insanım. Her zaman pozitif ve mutlu olmaya çalışıyorum. Ama bunu olmak her zaman zor. Etrafıma negatiflik vermek istemiyorum. Fenerbahçe'nin Tanzanya'dan çok fazla taraftarı var. Futbolu seven Tanzanyalılar Fenerbahçe'yi destekliyor olacak. Ben milli takım kaptanıyım. Çok fazla desteklerini görüyorum onların” şeklinde konuştu.