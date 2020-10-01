Galatasaray Fenerbahçe derbisinde havai fişek atanlar gözaltına alındı

Habip ATAM/SÖZCÜ – İstanbul Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri, 27 Eylül’de Türk Telekom Stadı’nda oynanan Galatasaray–Fenerbahçe derbisinde stada paraşütlü havai fişek atarak müsabakayı sabote etmeye çalışanlar ilgili harekete geçti.

Ekipler, stadyuma atılan paraşütlü işaret fişeğinin, stadın kuzey-doğu arka kısmından 600 metre mesafeden boş bir araziden atıldığını belirledi. Olay yerine giden ekipler, burada 14 adet daha kırmızı renkli paraşütlü işaret fişeği daha buldu. 5 km alan içinde 40 işyerine ait güvenlik kamera görüntülerini izleyen ekipler, öncelikle şüphelilerin olay yerine geldikleri aracı tespit etti. Ardından araç sahibi M.K., A.S. ve K.A.K.’yi Tuzla, Ataşehir ve Şişli’deki ikametlerinde yakalayarak gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi. Öte yandan stada doğru işaret fişeği atılmasına dair görüntülerde ortaya çıktı.

Konuyla bağlantılı olarak sosyal medya paylaşımlarına yönelik Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü de ‘Sanal Devriye’ çalışmalarında bazı hesapların konuyla alakalı 6222 SKM (Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun) muhalefet ettiklerini tespit ederek harekete geçti. Bu kapsamda da ileri sürülen Ö.Ü., G.K., Ö.M.Ş. ve A.K. isimli şüphelilerin gözaltına alındığı öğrenildi. Bu kişilerden Ö.Ü. hakkında şiddet içerikli paylaşımından dolayı seyirden men tedbiri uygulandığı, G.K., Ö.M.Ş., ve A.K.’nin ise sevk edildikleri adli makamlarca serbest bırakıldığı öğrenildi.