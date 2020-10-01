Bu nasıl iş! Euroleague’de corona ayrımı… İşte seyircili ve seyircisiz takımlar!

Derleyen: Semih KALKAN – Corona virüsü nedeniyle geçen sezonun şampiyonsuz geçildiği Euroleague’de heyecan yeniden başlıyor ama eksik olarak! Çünkü 11 takım corona virüsü nedeniyle maçlarını seyircisiz oynayacak.
Salonlarda büyük baskıya neden olan taraftar faktörünün olmayacağı maçlar belki de bizlere bambaşka bir Euroleague sezonu izletecek. 7 takım ise iç saha maçlarında 400 ila 7 bin 500 kişiyi sosyal mesafe kuralına uygun şekilde salona alabilecek.
Euroleague yönetimi, ulusal ve yerel olarak belirlenen sağlık yönergeleriyle karar aldı. Organizasyonda yer alan temsilcileri bulunan Türkiye, İspanya, Almanya, Yunanistan, İsrail ve Sırbistan ülkelerinde Euroleague maçlarında salona taraftar alınmayacak. Ancak İspanya’dan 3 takım seyircisiz oynarken, Valencia Basket takımı salonda seyircisinin desteğini arkasına alacak.
Euroleague, seyirci izni verdiği takımlara da kapalı gişe oynama imkanı sunmuyor! Corona nedeniyle 400 ila 7 bin 500 kişi sosyal mesafe kuralına uygun şekilde tribünde yer alacak.
Sözcü Gazetesi yazarı Devrim Demirel de Euroleague’in seyircili ve seyircisiz takımlar kararını yorumladı.
“Pandemi döneminde aldıkları kararlar, Euroleague yönetiminin saygınlığını iyice düşürürken yeni sezon öncesi yaptıkları da “Yok artık” dedirtecek cinsten.
Rakamlar malum. Pek çok ülkede şartlar yeniden ağırlaştırılıyor. Seyahat yasakları devam ediyor. Ama Euroleague yönetimi diyor ki: Ben anlamam arkadaş; 2 maça çıkamadın mı cezayı yersin, atarım sonra seni ligden!
Yani diyor ki: Ülkendeki hastalık beni ilgilendirmez. Yetmedi!
Euroleague’deki 18 takımın 7’si, sezona seyircili başlıyor. 11’i seyircisiz! Böyle karar, böyle haksızlık olur mu? İspanya’da Real Madrid, Barcelona ve Baskonia seyircisiz oynuyor, Valencia seyircili… Türk ve Yunan takımları seyircisiz, Ruslar ve İtalyanlar seyircili… Kararı kulüplere bırakmakla aklı sıra demokratik davrandığını iddia eden ancak eşitsizliğe çanak tutan Euroleague yönetiminin tutarsızlığı, popülaritesi giderek azalan organizasyonu olumsuz etkileyecek. Bu, bir gerçek. Bu iş sahaya nasıl yansır, göreceğiz. Bizimkiler için tahminim şu: Efes de Fenerbahçe de seyirci ile bir başka oynuyor. Türk takımlarını doğramaya hazır Euroleague hakemleri de İstanbul’da baskı hissetmeyecek. Dolayısıyla temsilcilerimiz iyi konsantre olamazlarsa iç saha maçlarında olumsuz etkilenecek.
Düne kadar şampiyonuna ödül diye topu topu 1 milyon Euro veren Euroleague’in bir alt ligi Eurocup’tan kulüplerin nasıl kaçtığı malum. FIBA Şampiyonlar Ligi, Euroleague’in saçmalıkları sayesinde Eurocup’ın kalitesini geçti, kıtanın en gösterişli turnuvalarından biri haline geldi.
4-5 kulübün sayesinde ayakta duran Euroleague yakın gelecekte kepenk indirirse, kimse şaşırmasın!”
ALBA Berlin, bir diğer Alman temsilcisi Bayern Münih ile birlikte Euroleague’de maçlara taraftardan yoksun çıkacak. Ancak Bundesliga’da mücadele eden Hertha Berlin, iç sahada oynadığı maçta az daha olsa statta taraftar ağırladı. Bayern Münih’in futbol takımı ise iç saha maçlarında taraflarını stada almıyor.
Türkiye’de ise tüm spor organizasyonları seyirci olmadan yapılıyor.
İtalya’da ise maçı lig maçlarında tribünde taraftarlar takımlarını destekliyor.
Peki seyircisiz maçların takımlara olan etkisi nasıl olacak? Euroleague organizasyonunda en çok maça çıkan takımlardan biri olan CSKA Moskova 357 galibiyetin 202’sini sahasında aldı. Fenerbahçe Beko ise 240 galibiyeti 138’ini evinde alırken bu da %57.5 demek oluyor. Anadolu Efes de 225 galibiyetin 113’ünü iç sahada aldı: %59.1.
Tek gruptan toplam 18 takımın mücadele edeceği ligde Türkiye’den 2 takım bulunuyor. Euroleague'de devre 30 Aralık'ta, normal sezon ise 9 Nisan 2021'de tamamlanacak. Sezonu ilk 8 sırada tamamlayan takımlar çeyrek finale yükselecek.