Bu nasıl iş! Euroleague’de corona ayrımı… İşte seyircili ve seyircisiz takımlar!

Derleyen: Semih KALKAN – Corona virüsü nedeniyle geçen sezonun şampiyonsuz geçildiği Euroleague’de heyecan yeniden başlıyor ama eksik olarak! Çünkü 11 takım corona virüsü nedeniyle maçlarını seyircisiz oynayacak.

Salonlarda büyük baskıya neden olan taraftar faktörünün olmayacağı maçlar belki de bizlere bambaşka bir Euroleague sezonu izletecek. 7 takım ise iç saha maçlarında 400 ila 7 bin 500 kişiyi sosyal mesafe kuralına uygun şekilde salona alabilecek.

ANADOLU EFES VE FENERBAHÇE BEKO TARAFTARI YOK!

Euroleague yönetimi, ulusal ve yerel olarak belirlenen sağlık yönergeleriyle karar aldı. Organizasyonda yer alan temsilcileri bulunan Türkiye, İspanya, Almanya, Yunanistan, İsrail ve Sırbistan ülkelerinde Euroleague maçlarında salona taraftar alınmayacak. Ancak İspanya’dan 3 takım seyircisiz oynarken, Valencia Basket takımı salonda seyircisinin desteğini arkasına alacak.

Euroleague, seyirci izni verdiği takımlara da kapalı gişe oynama imkanı sunmuyor! Corona nedeniyle 400 ila 7 bin 500 kişi sosyal mesafe kuralına uygun şekilde tribünde yer alacak.

SEYİRCİSİZ OYNAYACAK TAKIMLAR

Türkiye – Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko

İspanya – Barcelona, Real Madrid, TD Systems Baskonia

Almanya – ALBA Berlin, Bayern Münih

Yunanistan – Olympiacos, Panathinaikos

İsrail – Maccabi Playtika Tel Aviv

Sırbistan – Kızılyıldız

SEYİRCİLİ OYNAYABİLECEK TAKIMLAR

İtalya – AX Armani Exchange Milan

Rusya – CSKA Moskova, Khimki Moskova, Zenit St Petersburg

Fransa – LDLC ASVEL

İspanya – Valencia Basket

Litvanya – Zalgiris Kaunas

‘BÖYLE HAKSIZLIK OLUR MU!’

Sözcü Gazetesi yazarı Devrim Demirel de Euroleague’in seyircili ve seyircisiz takımlar kararını yorumladı.

“Pandemi döneminde aldıkları kararlar, Euroleague yönetiminin saygınlığını iyice düşürürken yeni sezon öncesi yaptıkları da “Yok artık” dedirtecek cinsten.

Rakamlar malum. Pek çok ülkede şartlar yeniden ağırlaştırılıyor. Seyahat yasakları devam ediyor. Ama Euroleague yönetimi diyor ki: Ben anlamam arkadaş; 2 maça çıkamadın mı cezayı yersin, atarım sonra seni ligden!

Yani diyor ki: Ülkendeki hastalık beni ilgilendirmez. Yetmedi!

Euroleague’deki 18 takımın 7’si, sezona seyircili başlıyor. 11’i seyircisiz! Böyle karar, böyle haksızlık olur mu? İspanya’da Real Madrid, Barcelona ve Baskonia seyircisiz oynuyor, Valencia seyircili… Türk ve Yunan takımları seyircisiz, Ruslar ve İtalyanlar seyircili… Kararı kulüplere bırakmakla aklı sıra demokratik davrandığını iddia eden ancak eşitsizliğe çanak tutan Euroleague yönetiminin tutarsızlığı, popülaritesi giderek azalan organizasyonu olumsuz etkileyecek. Bu, bir gerçek. Bu iş sahaya nasıl yansır, göreceğiz. Bizimkiler için tahminim şu: Efes de Fenerbahçe de seyirci ile bir başka oynuyor. Türk takımlarını doğramaya hazır Euroleague hakemleri de İstanbul’da baskı hissetmeyecek. Dolayısıyla temsilcilerimiz iyi konsantre olamazlarsa iç saha maçlarında olumsuz etkilenecek.

Düne kadar şampiyonuna ödül diye topu topu 1 milyon Euro veren Euroleague’in bir alt ligi Eurocup’tan kulüplerin nasıl kaçtığı malum. FIBA Şampiyonlar Ligi, Euroleague’in saçmalıkları sayesinde Eurocup’ın kalitesini geçti, kıtanın en gösterişli turnuvalarından biri haline geldi.

4-5 kulübün sayesinde ayakta duran Euroleague yakın gelecekte kepenk indirirse, kimse şaşırmasın!”

FUTBOLDA VAR, BASKETBOLDA YOK!

ALBA Berlin, bir diğer Alman temsilcisi Bayern Münih ile birlikte Euroleague’de maçlara taraftardan yoksun çıkacak. Ancak Bundesliga’da mücadele eden Hertha Berlin, iç sahada oynadığı maçta az daha olsa statta taraftar ağırladı. Bayern Münih’in futbol takımı ise iç saha maçlarında taraflarını stada almıyor.

Türkiye’de ise tüm spor organizasyonları seyirci olmadan yapılıyor.

İtalya’da ise maçı lig maçlarında tribünde taraftarlar takımlarını destekliyor.

İÇ SAHA GALİBİYET ORANLARI

Peki seyircisiz maçların takımlara olan etkisi nasıl olacak? Euroleague organizasyonunda en çok maça çıkan takımlardan biri olan CSKA Moskova 357 galibiyetin 202’sini sahasında aldı. Fenerbahçe Beko ise 240 galibiyeti 138’ini evinde alırken bu da %57.5 demek oluyor. Anadolu Efes de 225 galibiyetin 113’ünü iç sahada aldı: %59.1.

Euroelague'de ilk hafta programı şöyle:

Bu akşam

20.30 Anadolu Efes – Zenit Saint Petersburg

21.00 Olympiakos – Zalgiris Kaunas

21.05 Maccabi FOX Tel Aviv – ALBA Berlin

22.00 FC Barcelona – CSKA Moskova

22.00 Valencia Basket – Asvel Lyon-Villeurbanne

Yarın

20.00 BC Khimki Moskova – Panathinaikos

20.45 Fenerbahçe Beko – Kızılyıldız

21.30 Bayern Münih – EA7 Olimpia Milano

22.00 Baskonia – Real Madrid

Tek gruptan toplam 18 takımın mücadele edeceği ligde Türkiye’den 2 takım bulunuyor. Euroleague'de devre 30 Aralık'ta, normal sezon ise 9 Nisan 2021'de tamamlanacak. Sezonu ilk 8 sırada tamamlayan takımlar çeyrek finale yükselecek.

EUROLEAGUE’DE ŞAMPİYONLUK ORANLARI