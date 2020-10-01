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Sözcü

Donsah Çaykur Rizespor’da

Çaykur Rizespor, İtalya Serie A takımlarından Bologna’da forma giyen Godfred Donsah ile sezon sonuna kadar kiralık anlaşma sağladı.

17:16 -
Haberler Futbol
Donsah Çaykur Rizespor’da

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Ganalı 24 yaşındaki orta saha oyuncusunu Godfred Donsah'ı sezon sonuna kadar renklerine bağladı.

Donsah, kendisini yeliş- mavili renklere bağlayan imzayı Kulüp Başkan Vekili Ali Zeki Saruhan ve Sportif Direktör Yılmaz Bal'ın katıldığı törende attı.

Gana Milli Takımı formasını 1 kez terleten Donsah, 2016 yılında Cagliari’den 5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilmişti. Donsah, geçtiğimiz sezonu ise Belçika ekibi Cercle Brugge’de kiralık geçirmişti.

Son güncelleme: 17:18 01.10.2020