Donsah Çaykur Rizespor’da

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Ganalı 24 yaşındaki orta saha oyuncusunu Godfred Donsah'ı sezon sonuna kadar renklerine bağladı.

Donsah, kendisini yeliş- mavili renklere bağlayan imzayı Kulüp Başkan Vekili Ali Zeki Saruhan ve Sportif Direktör Yılmaz Bal'ın katıldığı törende attı.

Gana Milli Takımı formasını 1 kez terleten Donsah, 2016 yılında Cagliari’den 5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilmişti. Donsah, geçtiğimiz sezonu ise Belçika ekibi Cercle Brugge’de kiralık geçirmişti.