CANLI YAYIN | Rangers Galatasaray | UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu

UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu’nda Galatasaray, deplasmanda Rangers ile karşı karşıya geliyor. Tek maç üzerinden oynanan ve kazanan takımın gruplara kalacağı turda takımlar Glosgow’daki Ibrox Stadyumu’nda karşı karşıya geliyor.
Corona virüsü önlemleri kapsamında seyircisiz oynanan Rangers-Galatasaray maçını Letonya Futbol Federasyonu’ndan hakem Andris Treimanis yönetiyor.
Fatih Terim, Fenerbahçe maçında sahaya sürdüğü 11’den tek değişikliğe gitti. Fatih Terim, Arda Turan’ın yerine kanatta Ryan Babel’e şans tanıdı. Arda Turan’ın, gribal enfeksiyon ve yüksek ateş şikayeti nedeniyle UEFA Avrupa Ligi’nde oynanacak Rangers maçı kadrosuna dahil edilmediği belirtilmişti.
Galatasaray’da ayrıca uzun süreli sakatlığı bulunan Fernando Muslera, Emre Akbaba ve Marcelo Saracchi de İskoçya’ya götürülmemişti.
Öte yandan Galatasaray’ın eski teknik direktörlerinden Graeme Souness, maç öncesi soyunma odasında teknik direktör Fatih Terim’i ziyaret etti.
UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu’nda Neftçi, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu’nda ise Hajduk Split engellerini geçen Galatasaray, Rangers ile oynayacağı tek maçtan zaferle ayrılması durumunda UEFA Avrupa Ligi gruplarında yer alma hakkı kazanacak.
Yeni sezondaki 5 resmi maçında 4 galibiyet ve 1 beraberlik alan Galatasaray, Rangers karşısında pandemi sebebiyle seyircisiz oynanacak olan maçta galip gelerek gruplara kalma hedefinde…
Rangers, UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu’nda Lincoln Red’i 5-0, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu’nda Willem II takımını 4-0 yenerek play-off aşamasına uzandı.
İskoçya Premier Ligi’nde yenilgisiz yoluna devam eden Rangers, 7 galibiyet ve 2 beraberlik ile liginin lideri konumunda bulunuyor. Rangers son olarak Motherwell deplasmanından 5-1’lik galibiyetle ayrıldı.
Galatasaray ile Rangers, üçüncü kez Avrupa Kupaları’nda karşılaşacak. Galatasaray ile Rangers 2000-2001 sezonu Şampiyonlar Ligi grup aşamasında iki kez karşı karşıya geldi. Ali Sami Yen’de 27 Eylül 2000 tarihinde oynanan karşılaşmayı Galatasaray 3-2 kazandı. Ibrox Park’ta oynanan ikinci karşılaşma ise 0-0 eşitlikle bitti.