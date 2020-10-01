CANLI YAYIN | Rangers Galatasaray | UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu

UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu’nda Galatasaray, deplasmanda Rangers ile karşı karşıya geliyor. Tek maç üzerinden oynanan ve kazanan takımın gruplara kalacağı turda takımlar Glosgow’daki Ibrox Stadyumu’nda karşı karşıya geliyor.

Corona virüsü önlemleri kapsamında seyircisiz oynanan Rangers-Galatasaray maçını Letonya Futbol Federasyonu’ndan hakem Andris Treimanis yönetiyor.

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Rangers 0-0 Galatasaray

47′ Kent’in yaptığı ortada Moreno’nun ceza sahası içinde bomboş durumda yaptığı kafa vuruşu Fatih’te kaldı.

Kent’in yaptığı ortada Moreno’nun ceza sahası içinde bomboş durumda yaptığı kafa vuruşu Fatih’te kaldı. 46′ İkinci yarı başladı.

İkinci yarı başladı. 45+1′ İlk yarı 0-0 sona erdi.

İlk yarı 0-0 sona erdi. 28′ Galatasaray’da Omar, rakibine yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

Galatasaray’da Omar, rakibine yaptığı faul sonrası sarı kart gördü. 19′ Babel’in ortasında arka direkte topla buluşan Feghouli’nin vuruşunda top auta gitti.

Babel’in ortasında arka direkte topla buluşan Feghouli’nin vuruşunda top auta gitti. 11′ Sol kanattan Barisic’in kullandığı köşe vuruşunda Goldson, penaltı noktasında kafa vuruşu yaptı. Luyindama kaleye gitmekte olan topu son anda kornere gönderdi ve mutlak bir golü önledi.

4′ Barisic’in kullandığı köşe vuruşunda, penaltı noktası yakınındaki karambolde Galatasaray savunması topu uzaklaştırmayı başardı.

1′ Karşılaşma başladı.

Karşılaşma başladı. İLK 11’LER

RANGERS: McGregor, Tavernier, Goldson, Helander, Barisic, Davis, Kamara, Arfield, Hagi, Morelos, Kent

McGregor, Tavernier, Goldson, Helander, Barisic, Davis, Kamara, Arfield, Hagi, Morelos, Kent YEDEKLER: McLaughlin, Bassey, Balogun, Jack, Jones, Itten, Defoe

McLaughlin, Bassey, Balogun, Jack, Jones, Itten, Defoe TEKNİK DİREKTÖR: Steven Gerrard

Steven Gerrard GALATASARAY: Fatih, Omar, Luyindama, Marcao, Linnes, Taylan, Belhanda, Emre, Feghouli, Babel, Falcao

Fatih, Omar, Luyindama, Marcao, Linnes, Taylan, Belhanda, Emre, Feghouli, Babel, Falcao YEDEKLER: Okan, Etebo, Donk, Ömer, Emre Taşdemir, Sekidika, Diagne

Okan, Etebo, Donk, Ömer, Emre Taşdemir, Sekidika, Diagne TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim

ARDA’NIN YERİNE BABEL

Fatih Terim, Fenerbahçe maçında sahaya sürdüğü 11’den tek değişikliğe gitti. Fatih Terim, Arda Turan’ın yerine kanatta Ryan Babel’e şans tanıdı. Arda Turan’ın, gribal enfeksiyon ve yüksek ateş şikayeti nedeniyle UEFA Avrupa Ligi’nde oynanacak Rangers maçı kadrosuna dahil edilmediği belirtilmişti.

Galatasaray’da ayrıca uzun süreli sakatlığı bulunan Fernando Muslera, Emre Akbaba ve Marcelo Saracchi de İskoçya’ya götürülmemişti.

Öte yandan Galatasaray’ın eski teknik direktörlerinden Graeme Souness, maç öncesi soyunma odasında teknik direktör Fatih Terim’i ziyaret etti.

İKİ TAKIM DA 2. ELEME TURU’NDAN AVRUPA LİGİ’NE DAHİL OLDU

UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu’nda Neftçi, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu’nda ise Hajduk Split engellerini geçen Galatasaray, Rangers ile oynayacağı tek maçtan zaferle ayrılması durumunda UEFA Avrupa Ligi gruplarında yer alma hakkı kazanacak.

Yeni sezondaki 5 resmi maçında 4 galibiyet ve 1 beraberlik alan Galatasaray, Rangers karşısında pandemi sebebiyle seyircisiz oynanacak olan maçta galip gelerek gruplara kalma hedefinde…

Rangers, UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu’nda Lincoln Red’i 5-0, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu’nda Willem II takımını 4-0 yenerek play-off aşamasına uzandı.

İskoçya Premier Ligi’nde yenilgisiz yoluna devam eden Rangers, 7 galibiyet ve 2 beraberlik ile liginin lideri konumunda bulunuyor. Rangers son olarak Motherwell deplasmanından 5-1’lik galibiyetle ayrıldı.

ÜÇÜNCÜ KEZ KARŞI KARŞIYA

Galatasaray ile Rangers, üçüncü kez Avrupa Kupaları’nda karşılaşacak. Galatasaray ile Rangers 2000-2001 sezonu Şampiyonlar Ligi grup aşamasında iki kez karşı karşıya geldi. Ali Sami Yen’de 27 Eylül 2000 tarihinde oynanan karşılaşmayı Galatasaray 3-2 kazandı. Ibrox Park’ta oynanan ikinci karşılaşma ise 0-0 eşitlikle bitti.