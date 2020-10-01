Başakşehir’in Şampiyonlar Ligi’ndeki rakipleri belli oldu

Şampiyonlar Ligi’nde kura çekimi yapıldı. Geçen sezonu Süper Lig’i şampiyon olarak tamamlayan ve Türkiye’yi Şampiyonlar Ligi’nde temsil etmeye hak kazanan Medipol Başakşehir’in yer aldığı grup ve gruptaki rakipleri, İsviçre’nin Cenevre kentinde yapılan kura çekimi belirlendi.

Başakşehir, H Grubu’nda PSG, Manchester United ve Leipzig ile eşleşti.

İŞTE GRUPLAR

A GRUBU

Bayern Münih

Atletico Madrid

Salzburg

Lokomotiv Moskova

B GRUBU

Real Madrid

Shakthar Donetsk

Inter

Borussia Mönchengladbach

C GRUBU

Porto

Manchester City

Olympiakos

Marsilya

D GRUBU

Liverpool

Ajax

Atalanta

Midtjylland

E GRUBU

Sevilla

Chelsea

Krasnodar

Rennes

F GRUBU

Zenit

Borussia Dortmund

Lazio

Club Brugge

G GRUBU

Juventus

Barcelona

Dinamo Kiev

Ferencvaros

H GRUBU

PSG

Manchester United

Leipzig

Başakşehir

YILIN OYUNCULARI DA BELİRLENDİ

Kura çekimi sırasında UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2019-2020 yılının kalecisi, savunmacısı, orta saha oyuncusu ve forveti ödülleri de verildi.

Kura çekiminden önce UEFA Yılın Kalecisi ödülü verildi. Yılın kalecisi erkeklerde Bayern Münih takımından Manuel Neuer olurken, kadınlarda ise Lyon’dan Sarah Bouhaddi oldu.

1. torbadaki kura çekiminin ardından UEFA Yılın Savunma Oyuncusu ödülü sahiplerini buldu. Yılın savunma oyuncusu erkeklerde Bayern Münih’ten Joshua Kimmich, kadınlarda ise Lyon’dan Wendie Renard oldu.

2. torbadaki takımların gruplara yerleştirilmesinin ardından UEFA Yılın Orta Saha Oyuncusu ödülü verildi. Yılın orta saha oyuncusu erkeklerde Manchester City’den Kevin De Bruyne, kadınlarda ise Lyon takımından Dzsenifer Marozsan oldu.

3. torbadaki takımlarında da gruplardaki yerleri belli olduktan sonra UEFA Yılın Forvet Oyuncusu ödülü sahiplerini buldu. Yılın forvet oyuncusu erkeklerde Bayern Münih’te forma giyen Robert Lewandowski, kadınlarda ise Wolfsburg’dan Chelsea’ye transfer olan ve ‘Dünyada yılın en pahalı kadın oyuncusu‘ unvanını eline geçiren Pernille Harder oldu.

DEV GELİR

Statüye göre 32 takım 4’erli olarak 8 gruba yerleştirildi. Gruplarında ilk iki sırayı alan ekipler son 16 turuna çıkacak.

Başakşehir, Şampiyonlar Ligi’nde yer almasından ötürü katılım payı, TV naklen yayın ve reklam gelirleri hesaba katıldığında yaklaşık 25 milyon Euro gelir elde edecek. Şampiyonlar Ligi’nde grup karşılaşmaları 20 Ekim’de başlayıp 9 Aralık’ta sona erecek.

Grup aşamasında ilk kez yer alacak turuncu-lacivertliler, geçen sezon ise 3. ön eleme turunda Olympiakos’a elenmişti.