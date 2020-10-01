Babasının oğlu Ianis Hagi yıllar sonra aynı kaderi yaşayacak mı?

DERLEYEN: ÜMİT GENÇ

Tarih 5 Nisan 1989. Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası Çeyrek Finali’nde Monaco’yu eleyen Galatasaray, final için son adım olan Steaua Bükreş karşısına çıkıyor. Rumen futbolunun yetiştirdiği en büyük yıldızlarla donatılmış kadro Bükreş’te 4-0 kazanarak Galatasaray’a havlu attırıyor.

Perdeyi açan Ilie Dumitrescu’nun ardından 40’ta gelen penaltıda topun başına tanıdık bir isim 10 numarası ile geliyor. Kariyerinin henüz başında olan 24 yaşındaki Gheorghe Hagi…

GALATASARAY’A İLK FİNAL FIRSATINI VERMİYOR…

Kalede Zoran Simovic o penaltıyı çıkaramıyor. Hagi 71’de daha sonra Galatasaray’da yardımcısı olacak Gabi Balint’e bir de asist yaparak fişi çekiyor. Daha sonra efsaneleşeceği takıma tarihinin ilk final fırsatını vermiyor Hagi.

‘NE BÜYÜKSÜN HAGİ, NE MUHTEŞEMSİN HAGİ’

Aradan 9 yıl geçiyor. Real Madrid ve Barcelona’da geçen muhteşem bir kariyerden sonra Galatasaray’a gelen Gheorghe Hagi 30 Eylül 1998’de Ali Sami Yen çimlerinde unutulmaz Atletico Bilbao zaferine imza atıyor. 90+2’de Tugay Kerimoğlu’nun pasında sol çaprazdan muhteşem vuran Hagi 2-1’lik zaferin mimarı oluyor.

Maçın spikeri Sabri Ugan aynen şu cümleleri kullanıyor: ‘Ne büyüksün Hagi, ne muhteşemsin Hagi’

22 GÜN SONRA BABA OLUYOR…

İstanbul’a unutulmaz bir gece yaşatan efsane 22 gün sonra baba oluyor. Oğluna Ianis ismini veriyor.

Ianis hem Galatasaray’a hem de Hagi’ye uğurlu geliyor. 2 sene sonra Türk futbol tarihinin en büyük Avrupa başarısı olan UEFA Kupası, Hagi’nin ellerinde havaya yükseliyor. 2 yaşındaki Ianis hatırlamasa da babası kupayı kaldırırken tarihi bir ana şahitlik ediyor.

TOPLA FLORYA’DA TANIŞTI

2001 yazında 36 yaşındayken kariyerine Galatasaray’da nokta koyan Türk futbolunun unutulmaz ismi ardında Ianis Hagi’yi bıraktı. Topla Florya Metin Oktay Tesisleri’nde tanışan Ianis 10 yaşında ‘Gheorghe Hagi Futbol Akademisi’ne adım attı. Kader İstanbul’da doğan, Florya’da büyüyen Ianis’i İskoçların deyimiyle ilk aşkı Galatasaray’a rakip yaptı.

BRAGA MAÇI VE KIRILMA ANI

Sırasıyla Viitorul, Fiorentina ve Genk’te forma giyen ‘babasının oğlu’ kiralık olarak gittiği Glasgow Rangers’ta şahane bir işe imza atıp sözleşmeyi kapıyor. Dünyanın corona virüsü ile tanıştığı pandemi döneminden bir ay önce Portekiz ekibi Braga, İskoçya'da 2-0 öne geçince Ibrox tribünleri soğuk kış günü adeta buz kesiyor. İkinci yarı ‘sahne benim’ diyen Ianis Hagi 2 gol birden atıp turu getirince İskoç tribünleri alev alıyor. Glasgow Rangers o gün 3-2 çevirdikleri maçın kahramanı olan Ianis’in bonservisini almaya karar veriyor.

Ve kader o gün maçı alan Ianis’i bugün Rangers formasıyla Galatasaray karşısına çıkarıyor. Şampiyon Kulüpler Kupası'nda elediği Galatasaray ile 11 yıl sonra UEFA Kupası'nı kazanan Gheorghe Hagi oğlunu Avrupa Ligi play-off maçında Galatasaray’a karşı 10 numaralı pozisyonda rakip olarak izleyecek.

GALATASARAY’I ELEMEK ZORUNDA MI KALACAK?

Talih aynı senaryoyu yazacaksa eğer Ianis bir gün formasını giymeyi hayal ettiği takım olan Galatasaray’ın kapısından adım atmak için önce babasının yaptığı gibi sarı kırmızılıları elemek zorunda mı kalacak?

30 yıl önceki o hikayenin tekrarını izleyip izlemeyeceğimizi ben de çok merak ediyorum açıkçası.

Ianis Hagi Galatasaray için ne düşünüyor?

Ianis Hagi geçtiğimiz sezon Ocak ayında Galatasaray’a transferi gündeme geldiğinde şu ifadeleri kullanmıştı: ”Hagi isminin Türkiye ve Galatasaray için ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Galatasaray çok büyük bir kulüp. Avrupa’da büyük başarılara imza attı. Gelecek ne gösterecek bilemem ama Galatasaray’a hiçbir zaman hayır demem”

Fatih Terim Ianis Hagi için ne düşünüyor?

Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim Rangers maçı öncesi yapılan basın toplantısında Ianis Hagi için şu ifadeleri kullanmıştı: “Hagi, 4 yıl benim yanımdaydı. Çok büyük işler yaptı. Oğlu Ianis de çok yetenekli. Türkiye’de doğdu. Çok başarılı bir genç. Babasına yetişir mi bilmiyorum ama ümit ederim babasını geçer. Hagi’ye yetişmek, geçmek kolay değil. Ianis Hagi iyi bir futbolcu, gelişmeye de açık. Çok daha iyi oynayacağını düşünüyorum. Daha iyi zamanları olacak. O yetenekleri var”