Anadolu Efes 69-73 Zenit | Larkin’siz Anadolu Efes, Euroleauge’e yenilgiyle başladı

Euroleauge’de yeni sezon 1 Ekim’de start alırken açılış gününde parkeye çıkan takımlar arasında temsilcimiz Anadolu Efes de vardı. Beyaz sezon ilan edilen geçen sezonda lider olan ve şampiyonluğun da favorisi olan Efes, bu sezona ise mağlubiyetle başladı.

Sinan Erdem’de Rus ekibi Zenit’i konuk eden lacivert-beyazlılar parkeden 73-69’luk skorla mağlup ayrıldı. Yıldız ismi Shane Larkin’den yoksun bir şekilde maça çıkan temsilcimizde Vasilije Micic, 17 sayı ve 9 asiste imza attı ancak onun bu performansı yenilgiyi önlemeye yetmedi. Maç sonu Larkin’in durumu hakkında konuşan Koç Ergin Ataman şöyle dedi:

“Larkin'in normal şartlarda yarın dönmesi gerekiyordu ancak henüz hazır değilmiş. Ben de tam olarak ne zaman döneceğini bilmiyorum.” Konuk ekipte ise maça damga vuran oyuncu Kevin Pangos oldu. Pangos, 23 sayı ve 7 asist kaydetti. Efes, ikinci maçında 8 Ekim’de Fenerbahçe Beko’yu ağırlayacak. Fenerbahçe Beko ise ilk maçında 2 Ekim’de Kızılyıldız’ı konuk edecek.

‘Korkunç oynadık!’

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Ergin Ataman oyunu değerlendirirken “Maç boyunca iyi basketbol oynamadık ama üçüncü çeyrekte topu dolaştırmanın bir yolunu bulduk. İyi şut tercihleri yaptık. Ama son çeyrekte korkunç oynadık ve çembere gidemedik. Savunmada Kevin Pangos'u durduramadık. Bu akşam korkunç basketbol oynadık ve bu basketbolun sonucu olarak bu mağlubiyet normal” ifadelerini kullandı.