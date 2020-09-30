Süper Lig: 3’üncü haftaya damga vuran 7 olay!

DERLEYEN ÜMİT GENÇ | Yeni sezonun üçüncü perdesinde son şampiyon Başakşehir yine mağlup oldu. Beşiktaş Konya’da çok ağır bir yenilgi alırken, Trabzonspor’da İngiliz ekolü galibiyetle tanıştı. 0-0 biten derbide gol olmayınca başka şeyler maça damga vurdu. Süper Lig'de bu hafta yaşanan 7 olaya gelin hep birlikte bakalım…

1- KARAGÜMRÜK VE EDİRNEKAPI SURLARI!

Geçen sezon Beşiktaş forması giyen Enzo Roco kariyerinin ilk Süper Lig golünü Karagümrük formasıyla attı. Edirnekapı Surları gibi iki stoperi olan Karagümrük’te Enzo Roco ve Zukanovic birlikte oynadıkları 3 maçta 3 gol 2 asistlik katkı verdiler. İlk 3 haftada en fazla top kazanan ilk 3 oyuncu arasına Roco da 15 topla adını yazdırdı. Beşiktaş malum Vida kriziyle uğraşadursun Enzo Roco Karagümrük’te ilaç olmaya devam ediyor.

2- VISCA MUTSUZLUĞUN RESMİNİ ÇİZİYOR

Sezonu kötü açan son şampiyon 3’üncü haftada da mağlup oldu. Hem de daha gol siftahı bile yapamadı. Kesinlikle burada kulübün sembol oyuncusu Visca’yı konuşmak gerek. Geçtiğimiz yıl sadece tek maç (Antalyaspor-cezalı) kaçıran ve ilk 17 hafta 90 dakika oynayan Visca bu sezon sanki dökülüyor. Karagümrük karşısında da 72’de oyundan alınan takımın bayrak ismi bize adeta mutsuzluğun resmini çizdi. Kötü oynama limiti elbette var ama attığıyla-attırdığıyla fark yaratan ‘istatistik reis’ artık toparlamalı.

3- KALİTE KOKAN LİTVANYALI ARVYDAS NOVIKOVAS!

Geçen hafta Sivasspor’da Max Gradel’i izlemenizi tavsiye etmiştim. Bu hafta listeye bir isim daha ekliyorum: Erzurumsporlu Arvydas Novikovas. Kaliteli futbolcu görmek isteyenler Litvanyalı seyre dursun. Ligimize Legia Varşova’dan 250 bin Euro’ya geldi. Kayseri ağlarına bıraktığı tek vuruş usta işi gol, zaten kumaş kalitesinin birinci sınıf olduğuna oldukça ikna edici. Ama ilk goldeki topuk pası her yiğidin harcı değil. 3 haftada 2 gol 1 asist. Geliştirirse sezona damga vuracak.

4- TRABZON’DA İNGİLİZ EKOLÜ

Eddie Newton yeni tip kadrosuyla Trabzonspor’u kafaya oynatmak için bir ekstra arayışında. Bunu ilk 3 haftada denediği çeşitli sistem ve varyasyonlarla görmek mümkün. Hücuma ciddi kafa yorduğu kesin. Malatya karşısında 2 tempocu bek (Serkan-Marlon) ve iki atlet stoperi (Hüseyin-Edgar Le) hücum planının içine dahil ederek sistemin en önemli parçası Lewis Baker’i nefis akıllı kullandı. Afobe de doğru pozisyon alıp yarım saatte 2 golle işi bitirdi. Newton’ın getirdiği İngiliz ekolü eksik parçaların yerine oturmasıyla tat vermeye başladı.

5- BEŞİKTAŞ RÜYADA ABDURRAHMAN UYANIK!

Avrupa defterini Ekim’de kapatan Beşiktaş haftanın en büyük şokunu Konya deplasmanında yaşadı. 4-1’lik skor elbette şaşırtıcı ancak Beşiktaş’ın yediği ilk gol gerçekten haftanın en acayip golü. Vida’nın müdahalesiyle kornere doğru giden topa yetişmek için kalesini terk eden 19 yaşındaki kaleci Ersin Destanoğlu daha geriye dönemeden topu ağlarında gördü. Hızlandırılmış çekim gibi atılan o golde tabii ki en büyük pay soyadının hakkını veren Abdurrahman Uyanık’ındı. Konyaspor’da U19 forması giyen ve maçta top toplayıcılık görevi yapan Uyanık, Ömer Ali Şahiner’e korner öncesi yaptığı hızlı servisle haftanın en ilginç golünün mimarı oldu. Umarım kendisini sahanın içinde zekice asistler yaparken de görürüz.

6- DENİZ TÜRÜÇ’ÜN PASI VİRAL OLDU

Haftanın en büyük maçı olarak gösterilen Galatasaray-Fenerbahçe derbisi yine çok vasat kaldı. Son 7 maçın 6’sı berabere tamamlanan derbide yine gol sesi çıkmadı. Falcao Süper Lig kariyerinde ilk 11’de başlayıp rakip ceza sahasında topla buluşamadan bitirdiği ikinci maçı da Fenerbahçe’ye karşı oynadı. Sarı lacivertlilerde de en çok konuşulan isim Deniz Türüç oldu. 49’da yaptığı kötü pas tercihi maçın önüne geçti. Herkesin Enner Valencia’nın önüne pas beklediği sırada topu çizgiye inen Ozan’a oynayan Türüç’ün o tercihi sosyal medyada viral oldu.

7- VİDA BALATALARI İYİCE YAKTI

Beşiktaş tarihi, Konyaspor maçı kadar kötü bir stoper tandemi herhalde görmemiştir. Vida-Welinton ikilisi haftanın en çok karalanan isimleri oldu. Yılda 20 milyon TL kazanan ve yüksek maliyeti nedeniyle gönderilmek istenen Vida, Konya’da resmen balataları yaktı. Özellikle pozisyonunu kaybeden, kademeye giremeyen, rakibe asist yapan Vida son zamanların en kötüsüydü. Eğer aradaki sorun çözülmezse Hırvat oyuncunun Sergen Hoca’nın başına daha çok dert olacağı çok açık.