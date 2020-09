Steven Gerrard’dan Taylan Antalyalı ve Galatasaray açıklaması: ‘Favori onlar’

UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu’nda yarın kendi sahasında Galatasaray’ı konuk edecek olan İskoçya ekibi Rangers’ta teknik direktör Steven Gerrard ve futbolcu Filip Helander, maç öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Takımın son durumuyla ilgili bilgi veren Gerrard, “Joe Aribo ve Glen Kamara bizimle olmayacak, Ryan Jack ve Brandon Baker dün antrenmana çıktılar, iyi durumdalar. Cedric Itten’ın dizinde bir problem var, o da bizimle olamayacak” ifadelerini kullandı.

