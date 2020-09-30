SKOR DETAY | NBA Finali’nde kim gülecek? Lakers mı, Heat mi? İşte detaylı analiz…

Editörün notu: NBA’in rutin haberleri -Ömer Aşık’ı ya da Cedi’yi takım isminin başına eklemeye gerek kalmaksızın- ana akım sayfaların manşetlerine girmeye başladı. Çünkü NBA’in Türk spor okuyucusu nezdindeki karşılığı sürekli artıyor. Ama yine de hafızaları tazeleyelim: Los Angeles Lakers ve Miami Heat perşembeye sabahı 04.00’te NBA finalinin ilk maçında karşı karşıya gelecek.

Peki bu heyecan verici ve sürpriz (Heat Doğu’yu 5’inci bitirdi) eşleşmeden ne bekleyebiliriz? Bu yazıda incelemeye çalışacağız.

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Normal sezonda iki takım 2019 Kasım ve Aralık’ta iki kere karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Lakers üstünlük sağladı. Ancak Miami için normal sezondaki Miami demek çok doğru olmayabilir. Heat artık bambaşka bir takım. Özellikle de gençleri umut vadeden statüsünden çıktı, yıldız ve yıldız adayı oyuncular haline geldi.

Özetlemek gerekirse;

2019 Kasım’da Bam Adebayo bir All Star değildi.

20 yaşındaki çaylak Tyler Herro’ya el yakan topların soğukkanlı nişancısı diye bakılmıyordu. Hatta Herro en iyi çaylak takımına bile seçilememişti.

Ligin en saf 3’lükçülerinden Duncan Robinson ilk 5’e yerleşmemişti.

Lakers yenilgilerinde ilk 5 başlayan Meyers Leonard, Playoff’ta saha kenarı motivasyoncusu olarak görev aldı.

Playoff’un ilk 2 turunda ‘çılgın atan’ Jae Crowder, Memphis’te ikamet etmekteydi.

Andre Iguodala basketbol hayatına tuhaf bir mola vermişti.

İki başlı bir dev olarak lige giren Lakers’ta ise taşlar fazla yerinden oynamadı.

Ara sonuç: Miami’nin süper yıldız hanesinin boş gibi görünmesi bu serinin rekabetçi olmayacağı anlamına gelmiyor. İki takım da açık ara Bubble’ın (NBA’in pandemi koşulları için kurduğu kapalı kampüs ortamı) en dominant takımları oldu.

Biraz daha derine inelim.

Miami Heat’in avantajı: Alan savunması

Heat Celtics serisinde 2-3 alan savunmasını sıklıkla kullandı ve rakiplerini pozisyon başına 0.96 sayıda tutmayı başardı. Serinin sonlarına doğru Boston alan savunmasına çözümler üretse de ilk maçlarda alınan mağlubiyetler Brad Stevens’ın ekibi üzerinde baskı oluşturdu.

Celtics çok iyi bir 3’lük takımı değil. Lig sıralamasında ortalarda yer alıyorlar. Ancak Lakers yüzde 34.9 ile çok daha kötü bir noktada. Alan savunmasını delmenin en etkili yolunun üçlükler olduğunu düşünürsek Miami’nin alan savunmasına çok daha fazla başvurması beklenebilir. Ancak playoff’ta istikrarlı atan Kentavious Caldwell-Pope ve kritik anlardaki 3’lükleriyle kendisini şaşırtan Rondo gibi isimler bu planı delebilir.

Miami Heat’in dezavantajı: Alan savunması

Alan savunmasının zaafları da mevcut. Savunma ribaundu alamamak gibi. Box out’ta iletişim kazaları yaşamak mümkün. O üçlükler kaçsa bile özellikle Lakers gibi uzun ve ribaundçu bir takımın ikinci ve üçüncü şanşlar bulmasını bekleyebiliriz. Lakers’ın normal sezonda kaçan şutların yüzde 28.3’ünde topu geri kazandığını ekleyelim. Çok formda olan Dwight Howard’ın rakiple didişmek yerine kafasını maça vermesi halinde bu oranın artmasını bekleyebiliriz.

Anthony Davis’i kim tutacak?

İlk turda Nurkic’i hızıyla, ikinci turda P.J. Tucker’ı çevikliği ile sürklase etmişti. Onu en çok zorlayan isim Denver’dan Paul Millsap Davis savunması için doğru işaretler veriyor. Hem ayaklarınız hızlı olacak, hem uzun olacaksınız, hem güçlü olacaksınız, hem fake’lere karşı disiplinli kalacaksınız. Bu açılardan Adebayo, ideal bir Davis savunmacısı olarak beliriyor. Adebayo’nun Tatum’a yaptığı tarihi blok onun ne kadar güçlü içgüdülere ve savunma cesaretine sahip olduğunu da gösterdi. Kariyerinde ilk kez şampiyonluk yüzüğü almak için yola çıkan Davis için en büyük sınavlardan biri de Bam Adebayo olacak.

LeBron James’i kim tutacak?

Houston’ın elindeki en iyi Lebron savunmacısı P.J. Tucker idi. Ama işin kötüsü P.J. Tucker LeBron’u savunmadığında Davis’i savunmak için de en iyi opsiyondu. Bu ağır görevlerden ötürü olmalı, en iyi yaptığı köşe üçlüklerini de sokamaz hale geldi. Ancak Miami’nin LeBron James’i tutacak bol bol adamı var. Jimmy Butler, Jae Crowder ve Andre Iguodala. Hepsi güçlü, zeki, savunmacı, yırtıcı. Hepsinin CV’sinde LeBron geçmişi mevcut. Gezegenin en iyi oyuncusunu ne kadar yıpratabilecekler? Serinin kilitlerinden biri bu.

Los Angeles Lakers’ın avantajı: Vogel’ın esnekliği

Lakers’ın oyuncuları ve takımı yakından takip eden gazeteciler dahil koç Vogel’in sahaya çıkaracağı pivotun kim olacağını kestiremiyor. Portland serisinde boylu rakibine karşı McGee ilk 5 başladı. Gelişmiş ‘Small Ball’ deneyi Houston karşısında ise Davis’i 5 numarada oynatarak rakibi kendi silahı ile etkisiz hale getirdi. Oyunun gördüğü en iyi hücumcu pivotlardan biri olan Jokic’e karşı yeniden uzun bir 5’e dönen Vogel, McGee’den verim alamayınca Howard’ı sahaya sürerek serinin kaderini değiştirdi.

Lakers kadar uzunluğunu rakibe hissettiren başka bir takım yok. Dwight Howard’ı pivot oynatsalar da, Davis’i ortaya atıp Morris ve Kuzma ile küçülseler de yeterince küçük olmuyorlar. Bu da hücum ribaundlarında, pas kanallarının kapanmasında, bloklarda kendini gösteriyor. Bu geçişleri de mükemmel kullanan bir Vogel gördük.

Miami Heat’in avantajı: Derinlik

Ligin en iyi 5 oyuncusundan ikisi, LeBron James ve Anthony Davis Lakers forması giyiyor. Ancak serideki en iyi 3’üncü oyuncudan 8’inciye kadar herkesin Miami’de top sektirdiğini söylemek mümkün. Lakers’ın en iyi ikinci oyuncusu ile üçüncüsü (Kim olduğu da tartışmalı) arasında dev bir uçurum var. Miami’nin rotasyonundaki 8 oyuncunun en düşük play-off artı eksi istatistiği +0.6; Adebayo’nun +5.3, Butler’ın ise +3.7. (Artı eksi istatistiği: Oyuncuların sahada kaldığı sürede skordaki takımı lehine veya aleyhine durum)

Lakers’ta James ve Davis (+9.9) ve (+8.7) ile süper yıldıza yakışır etki yaparken artıda kalabilen diğer tek oyuncu ise Rajon Rondo oldu.

Miami Heat’in avantajı: Koç Erik Spoelstra

Miami ligin en iyi koçlarından birine sahip. Koç Erik Spoelstra, tüm NBA’de LeBron’u en iyi tanıyan kişilerden biri. (4 yıl koçluğunu yaptı) LeBron James’i durdurmanın reçetesi de aslında belli. Çembere gitmesini engelle, onu şut atmaya zorla, mükemmel paslarıyla seni parça parça etmesine izin verme. Buradaki tek sorun, LeBron 35 yaşına da gelse bunu yapmanın neredeyse imkansız olması.

Miami Heat’in avantajı: Son çeyrekler

Heat’in fizik kondisyonu çok iyi durumda. Celtics’e karşı konferans finallerinde 1, 2 ve 3’üncü çeyreklerde toplam skor olarak geride kalmalarına rağmen seriyi kazanan taraf oldular. Nasıl mı? 4’üncü çeyreklerde +22 yaparak. Kaliteli oyuncu derinliği de, fizik durumu da, maç sonlarında soğukkanlı kalabilme kapasitesi de bu o son vitesi atmaya yardımcı oldu.

Lakers ise zıt bir tablo sunuyor. Tüm play-off’larda Lakers 15 maçta +99 ile ilk yarıların en iyi takımı oldu. İkinci yarılarda bu +12’ye düşerken, 4’üncü çeyreklerde -6’ya kadar geriledi. Ancak erken biten maçlarda son çeyreklerin angarya haline gelebileceğini de bu verilerle birlikte değerlendirmek gerekir. Yine de rekabetçi Denver serisinde de son çeyreklerde -4’te kaldıklarını söyleyelim.

Sonuç: 7 maç görebiliriz!

Lakers’ın en büyük silahı hızlı hücumlar. Savunmada kaptığı toplarla bir anda rakiplerini sürklase edebiliyorlar. Hatta yedikleri basketlerden sonra dahi tek pasta turnike bulabildiklerini gördük. Miami Heat, fast breakleri önlemek için hücum ribaundlarını zorlamayacaktır. Set hücumunda Lakers’ı potadan uzak tutup, yayın gerisinden zorlama şutlara zorlayıp ribaundları almaya çalışacaklar. Şutların girmediği sekanslarda alan savunmasıyla rakip üzerindeki baskıyı artırma şansları da var. Tekrar edelim; Miami Heat Adebayo sahada kalabildiği sürece Lakers ile en iyi eşleşen kadrolardan biri. Bu açıdan bir adım önde.

Lakers ise Rondo, Green ve KCP’nin yüzdeli attığı maçlarda avantajlı olan taraf olacaktır. GOAT’luk kovalayan James’in 4. yüzüğe bu kadar yaklaşmışken frene hiç basmayacak olması, başarıyı ve topu paylaşan bir olgunluğa erişmesi, dolayısıyla Davis’in serinin yıldızı haline gelmesi daha kuvvetli bir senaryo gibi görünüyor.

Bu nedenle çok zorlandığımız tahminimiz: Lakers 7 maçta kazanır.