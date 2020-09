Serena Williams aşil tendonu sakatlığı nedeniyle Fransa Açık’tan çekildi

Serena Williams, aşil sakatlığı nedeniyle Fransa Açık’tan çekilme kararı aldı… 39 yaşındaki dünyaca ünlü tenisçi bugün 2’inci tur maçında Bulgar rakibi Pironkova ile karşı karşıya gelecekti. Mücadele öncesi kameralar karşısına geçen Serena, yaşadığı sakatlık nedeniyle çekilme kararı aldığını duyurdu.

23 kez Grand Slam şampiyonluğu yaşayan Amerikalı tenisçi bu yıl 24 şampiyonlukla tüm zamanlar rekorunun sahibi Margaret Court’a ortak olmayı hedefliyordu.

Yıldız isim yaptığı açıklamada; “Burada oynamayı çok istiyorum. Uzun vadede daha fazla maça çıkabilmek için bu kararı verdim. Yürümekte bile zorlanırken maçlara çıkabileceğimi düşünmüyorum” dedi.

Williams, bu ayın başlarında ABD Açık Yarı Finali’nde Victoria Azarenka’ya mağlup olduğu maçta aşil sorunu yaşamıştı.

Pazartesi günü Roland Garros’taki ilk turda Amerikalı Kristie Ahn’ı 7-6 (7-2) 6-0 yenen Williams, sadece fiziksel olarak mücadele ettiğini söyledi. Williams, “İkinci sette gevşek bir şekilde yürümem gerektiğini hissettim. Düz yürümeye odaklanmak zorundaydım ki topallamıyordum. Denedim ve her zaman %100 verdim, bu konuda teselli alıyorum. Bu yıl başka bir turnuva oynayacağımdan emin değilim. Bu basit bir yaralanma değil, riskli bir sakatlık. Kötü zamanlama ve kötü şansla karşılaştım gerçekten” ifadelerini kullandı.

