Ryan Babel: Gerrard sahada çok iyi motive ederdi

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda yarın akşam 21.45’te İskoçya temsilcisi Rangers ile karşılaşacak olan Galatasaray’da Ryan Babel, maç öncesinde online olarak yapılan basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Babel, zor maç olacağını ancak turu geçmek istediklerini söyledi. Hollandalı yıldız ayrıca Rangers’ın hocası ve Liverpool’dan eski takım arkadaşı Steven Gerrard hakkında da konuştu.

Sarı-kırmızılılar, tek maç üzerinden oynanacak eşleşmede rakibini elemesi halinde ülkemizi UEFA Avrupa Ligi gruplarında Sivasspor ile birlikte temsil edecek.

Ryan Babel’in sözleri;

*Rangers büyük bir kulüp. Şu ana kadar Avrupa Ligi’nde iyi oynadılar. Zor bir maç olacağı kesin. Gerrard’ı çok iyi tanıyorum Liverpool’dan. Onunla buluşacağım için mutluyum. Umarım turu geçen takım biz oluruz. Keşke seyircilerle oynasaydık. Rangers’ın büyük bir taraftar kitlesi var, Galatasaray gibi. Yine de motive olmalıyız.

*Steven Gerrard ile 2007’de tanıştım. Çok konuşkan biri değildi. Sahada futboluyla konuşurdu. Bizi çok iyi motive ederdi. Onunla güzel anılarım var. Futbolu çok iyi anlayan biridir. Bana göre Gerrard çok başarılı olacak. Çok iyi bir antrenör. Hızlı oynayan bir takım kurdu.

*Bu sezon çok uzun bir sezon olacak. Herkesin hazır olması lazım. Arda Turan çok tecrübeli. Onunla yan yana olduğum için çok mutluyum. Turu geçmek istiyoruz.

İLGİLİ HABER Fatih Terim: Ülke puanına tesir ediyorsa bir kat daha artıyor