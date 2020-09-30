Rangers Galatasaray maçı hangi kanalda, ne zaman?

Yeni sezonda resmi maçlara iyi bir başlangıç yapan Galatasaray 5 maçta 4 galibiyet 1 beraberlik aldı. Avrupa Ligi’nde 2’de 2 yapan ve yarın Ranger ile karşılaşacak olan temsilcimizin karşılaşması ülke puanı açısından da önem taşıyor.

RANGERS GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Galatasaray’ın Rangers ile karşılaşacağı maç 1 Ekim’de oynanacak ve Türkiye saati ile 21:45’te başlayacak. Maç şifresiz olarak Teve2 ekranlarında yayınlanacak.

20 YIL ÖNCE KAZANDIK

20 yıl önce iki takım karşılaşmış, İskoçya’daki maç 0-0 bitmiş, İstanbul’da ise sarı-kırmızılılar 3-2 kazanmıştı.

ÜLKE PUANI AÇISINDAN ÖNEM TAŞIYOR

Topladığı 28.800 puanla UEFA Ülke Katsayısı sıralamasında 11. sırada yer alan Türkiye’nin takipçilerinden 12. sıradaki İskoçya 28.125, 13. sıradaki Ukrayna ise 28.100 puana sahip. Bu duruma baktığımızda Galatasaray’ın doğrudan rakibimiz İskoçya’nın temsilcisi Rangers ile oynayacağı maç oldukça kritik bir hal aldı.

2021-2022 UEFA Şampiyonlar Ligi için de 11. sıradaki yerimiz garanti ve yine Devler’den yukarıdaki madde için bir lütuf bekleyeceğiz ancak 2022-2023 sıralaması için belirleyici olacak olan mevcut sezonda yerimizi kaybetme tehlikesiyle karşı karşıyayız.