Papis Cisse Fenerbahçe’de! İşte transferin detayları…

Transferin hızlı takımı Fenerbahçe Samatta ve Valencia’nın ardından kadrosuna bir golcü daha katıyor… Sarı lacivertliler geçtiğimiz sezon Alanyaspor’da 38 maçta 26 gol atan Senegalli forvet ile her konuda anlaşmaya vardı.

1+1 YILLIK ANLAŞMA

Fenerbahçe’nin söz kestiği ve İstanbul’a davet ettiği Papic Cisse bu akşam saatlerinde son detayları görüşmek üzere kulübe gelecek. Yarın sağlık kontrollerinden geçecek olan golcü ertesi gün imzayı atacak. 1+1 yıllık sözleşme imzalaması beklenen Cisse’nin ikinci yılı oynadığı maç sayısına göre opsiyona bağlı olacak.

EROL BULUT ÇOK İSTİYORDU

Son olarak santrfor Samatta’ya imza attırarak hücumunu güçlendiren sarı-lacivertliler, teknik direktör Erol Bulut’un raporuyla kanat ve ikinci santrfor için de girişimlerini hızlandırmıştı.

Geçtiğimiz sezon Aytemiz Alanyaspor’la başarılı performans sergileyen Cisse, ikinci santrfor olarak liste başında yer alıyordu. Bonservisi elinde olan tecrübeli futbolcu Samatta’nın alternatifi olarak kadroya dahil edildi. Teknik patron Bulut da Alanyaspor'dan öğrencisi Cisse'nin kadroya katılmasını çok istiyordu.

PREMIER LİG’DE 37 GOL

Kariyerine Fransız ekibi Metz’de başlayan Cisse, Freiburg, Newcastle United, Shandong Luneng ve Alanyaspor’da forma giydi. Premier Lig’de yıllarca forma giyen Cisse 117 maçta 37 gol 10 asistlik performans ortaya koydu. Milli Takım’da da 37 maç oynayan Cisse 17 gole imza attı.

JOSEF SURAL’IN HAYATINI KAYBETTİĞİ O KAZA…

29 Nisan 2019'da geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Aytemiz Alanyaspor'un Çek futbolcusu Josef Sural ile aynı araçta olan Cisse İngiliz basınına verdiği röportajda hayatta kaldığı için şanslı olduğunu söylemişti.

Senegalli golcü, “Korkunç bir kabustu, unutmaya çalışıyorum. O kazada hayatta kaldığım için, şu anda yaşadığım için gerçekten şanslıyım. Elimden geleni yapıyorum ve insanlara hala hayatta olduğumu kanıtlamaya çalışıyorum” ifadelerini kullanmıştı. Olayla ilgili açılan davada mahkemeye tanık olarak katılan Papiss Demba Cisse kaza anını şöyle anlatmıştı:

“Daha önce dediğim gibi her şey çok hızlı gelişti. Kaza kulübe kısa bir mesafe kala oldu. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Oturduğum yerden şoförün yüzünü görmüyordum. Arkada oturarak telefonda oyun oynuyordum. Şoförün uyuyup uyumadığını bilmiyorum. Benim hatırladığım tek şey Sural’ın yüzü.”

“BİRİNE ÇARPTIĞIMIZI DÜŞÜNDÜK”

“Kazadan sonra şoför yaralılara yardım etti mi?” sorusuna Cisse, “Kaza anında biz ilk olarak birine çarptığımızı düşündük. Minibüsten inip geriye doğru gittiğimizde yerde yatan biri vardı. Ben ‘Ah birine çarpmışız’ dedim. Şoförün ise Sural’a yardım ettiğini görmedim. Toplantı hakkında bir bilgim yok”

“NEWCASTLE TARAFTARI DÜNYANIN EN İYİSİ”

2012-2016 yılları arasında oynadığı Newcastle United'ın kariyerindeki en önemli kulüp olduğunu da belirten tecrübeli golcü, “Bana göre, Newcastle United taraftarı dünyanın en iyi taraftarı. Bazen arkadaşlarımla oturuyorum ve Newcastle United taraftarlarının adımı söylediği videoları izliyorum. Onları unutamam. Her zaman benim bir parçam olarak kalacaklar, Newcastle'ı seviyorum. Kalbimdeki takım. Oynadığım her takımda her şeyimi verdim ve ayrıldığımda, artık geçmişte bıraktım ancak Newcastle United öyle olmadı. Newcastle'a bir taraftar olarak dönmek, benim hayalim” ifadelerini kullanmıştı.