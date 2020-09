Ozan Kabak’ın tükürüğüne 4 maç men cezası!

Almanya Futbol Federasyonu-DFB Kontrol Komitesi hafta sonu oynanan Schalke-Werder Bremen karşılaşmasında faul yaptığı rakibine tüküren ve çift sarıdan kırmızı kartla oyundan atılan Ozan Kabak ile ilgili olarak ‘sportmenliğe aykırı şiddetli davranış’ nedeniyle resmi inceleme başlatmıştı.

Federasyon yaptığı incelemeler sonrası milli futbolcumuza 4 maç sahalardan men ve 15 bin Euro para cezası verilmesini kararlaştırdı. Schalke Kulübü’nden yapılan açıklamada Ozan Kabak’ın ‘uygunsuz davranış’ nedeniyle bu cezaya çarptırıldığı belirtildi. 20 yaşındaki savunmacı maçta çift sarı karttan kırmızı kartla atılması nedeniyle 1 maç da otomatik olarak forma giyemeyecek.

Kabak, RB Leipzig, Union Berlin, Borussia Dortmund, VfB Stuttgart ve 1. FSV Mainz 05 maçlarında takımını yalnız bırakacak.

Schalke 04'te forma giyen Ozan Kabak, Bayern Münih maçındaki kötü performansı sonrasında Bremen karşılaşmasında da yaptıklarıyla geceye damga vurmuştu. Mücadelenin 26. dakikasında yaptığı sert faul sonrası yerde yatan rakibine tüküren Ozan Kabak'ın bu hareketi maçın hakemi ve ‘VAR' odasının gözünden kaçmıştı. Ancak TV programlarında ve sosyal medyada ortaya çıkan görüntüler sonrası Kabak’a büyük tepki gelmişti. Karşılaşmanın 58. dakikasında penaltıya sebebiyet veren ve sarı kart gören Kabak, 84. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyundan atılarak maçın önüne geçmişti.

Ozan’dan ilk etapta ifadesini isteyen komite, maçın hakemine de pozisyonu sormuştu. Hakem Markus Schmidt ise Ozan’ın tükürdüğünü görmediğini bu nedenle herhangi bir müdahalede bulunmadığını ifade etmişti. Bunun üzerine DFB Ozan’ın hareketinin incelenmesine karar vermişti.

Bundesliga’da son olarak Stuttgart’ın eski oyuncusu Santiago Ascacibar, 2018/19 sezonunda Chelsea’ye transfer olan Kai Havertz’e tükürmüş ve sonradan yaptığı “Kasıt yok” açıklamasına rağmen 6 maç ceza almıştı.

Konu hakkında Twitter hesabından açıklama yapan Kabak, “Ludwig Augustinsson'dan tüm içtenliğimle özür dilemek istiyorum. İsteyerek yapmadım, kazaydı. Onu hedeflemedim. TV açısından dolayı aldatıcı bir görüntü veriyor. Böyle bir şeyi hiç yapmadım ve sportmenlik dışı olduğu için gelecekte de yapmayacağım. Şanssız bir andı. Ama yine de Ludwig'den özür dilerim” ifadelerini kullanmıştı.

I wish to sincerely apologize to Ludwig https://t.co/dlxr7akHrw was not my intention, it was an accident.I did not aim at him, the TV angle gives a deceptive view of the incident.I never did that before and won't do it IN THE FUTURE, as it's unsporting. This was very unlucky.

— Ozan KABAK (@ozankabak4) September 26, 2020