MAÇ SONUCU | Benevento 2-5 Inter

İtalya Serie A’nın 2. haftasında Benevento ile Inter karşı karşıya geldi. Ciro Vigorito Stadyumu’nda sosyal mesafeye uymak şartıyla çok az seyirci önünde oynanan maçı konuk takım 5-2 kazandı.

Inter maça 1. dakikada Lukaku’nun attığı golle başlarken; ardından 25’te Gagliardini, 28’te yine Lukaku ile durumu 3-0 yaptı.

Ligin yeni ekibi Benevento 34. dakikada Caprari ile skoru 3-1’e getirirken, Inter’da Achraf Hakimi 42’de ilk yarının skorunu belirledi: 4-1.

Inter 71. dakikada Lautaro Martinez ile durumu 5-1 yaparken, maçın skorunu 76. dakikada Caprari belirledi: 5-2.

Bu skorunun ardından Inter ligde 2’de 2 yaparak 6 puana yükseldi. İlk hafta Sampdoria’yı deplasmanda 3-2 yenen Benevento ise 3 puanda kaldı.

Hafta sonu Inter, Lazio deplasmanına çıkarken; Benevento ise sahasında Bologna’yı konuk edecek.