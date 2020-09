Liverpool’un yeni yıldızı Thiago Alcantara coronaya yakalandı

Liverpool’un Bayern Münih’ten 30 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer ettiği Thiago Alcantara, corona virüse yakalandı.

20 Eylül’de oynanan Chelsea maçında ilk kez Liverpool formasıyla sahaya çıkan İspanyol orta sahanın durumu hakkında resmi açıklama yapıldı.

İngiliz ekibinden yapılan açıklamada, 29 yaşındaki futbolcunun bazı semptomlar gösterdiği için Arsenal maçında forma giymediği ancak sağlığının iyi olduğu belirtildi.

Liverpool A takım doktoru Jim Moxon, “Covid-19 testinin sonucunun kamuya açıklanıp açıklanmaması her bireyin kendi seçimidir. Tüm protokolleri harfiyen uyguladık ve Thiago gayet iyi. Şimdi kendisini izole edecek ve umarım yakında bizimle olur” ifadelerini kullandı.

Thiago Alcantara has tested positive for COVID-19 and is currently self-isolating according to the necessary guidelines.

The club has, and will continue to follow, all protocols relating to COVID-19 and Thiago will remain in self-isolation for the required period of time.

