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Liverpool’un yeni yıldızı Thiago Alcantara coronaya yakalandı

İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool'un yeni transferi Thiago Alcantara'nın corona virüsü testi pozitif çıktı

10:49 -
Haberler Futbol
Liverpool’un yeni yıldızı Thiago Alcantara coronaya yakalandı

Liverpool’un Bayern Münih’ten 30 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer ettiği Thiago Alcantara, corona virüse yakalandı.

20 Eylül’de oynanan Chelsea maçında ilk kez Liverpool formasıyla sahaya çıkan İspanyol orta sahanın durumu hakkında resmi açıklama yapıldı.

İngiliz ekibinden yapılan açıklamada, 29 yaşındaki futbolcunun bazı semptomlar gösterdiği için Arsenal maçında forma giymediği ancak sağlığının iyi olduğu belirtildi.

Liverpool A takım doktoru Jim Moxon, “Covid-19 testinin sonucunun kamuya açıklanıp açıklanmaması her bireyin kendi seçimidir. Tüm protokolleri harfiyen uyguladık ve Thiago gayet iyi. Şimdi kendisini izole edecek ve umarım yakında bizimle olur” ifadelerini kullandı.

İLK MAÇINDA TARİHE GEÇMİŞTİ!

Liverpool’un 2-0 kazandığı Chelsea karşılaşmasında ilk kez sahaya çıkan Thiago, ikinci yarıda oyuna dahil olmasına rağmen kısa sürede adını tarihe kazıdı. Bir devre forma giyen İspanyol, maç boyunca oynayan tüm Chelsea oyuncularından daha çok başarılı pas yaptı.

29 yaşındaki oyuncunun yüzde 90.5 isabetle gerçekleştirdiği 75 pas, oyuna sonradan giren bir oyuncunun bugüne kadar yaptığı en yüksek pas sayısı olarak tarihe geçti.

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