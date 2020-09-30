Liverpool’un yeni yıldızı Thiago Alcantara coronaya yakalandı

Liverpool’un Bayern Münih’ten 30 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer ettiği Thiago Alcantara, corona virüse yakalandı.

20 Eylül’de oynanan Chelsea maçında ilk kez Liverpool formasıyla sahaya çıkan İspanyol orta sahanın durumu hakkında resmi açıklama yapıldı.

İngiliz ekibinden yapılan açıklamada, 29 yaşındaki futbolcunun bazı semptomlar gösterdiği için Arsenal maçında forma giymediği ancak sağlığının iyi olduğu belirtildi.

Liverpool A takım doktoru Jim Moxon, “Covid-19 testinin sonucunun kamuya açıklanıp açıklanmaması her bireyin kendi seçimidir. Tüm protokolleri harfiyen uyguladık ve Thiago gayet iyi. Şimdi kendisini izole edecek ve umarım yakında bizimle olur” ifadelerini kullandı.

Thiago Alcantara has tested positive for COVID-19 and is currently self-isolating according to the necessary guidelines. The club has, and will continue to follow, all protocols relating to COVID-19 and Thiago will remain in self-isolation for the required period of time. — Liverpool FC (@LFC) September 29, 2020

İLK MAÇINDA TARİHE GEÇMİŞTİ!

Liverpool’un 2-0 kazandığı Chelsea karşılaşmasında ilk kez sahaya çıkan Thiago, ikinci yarıda oyuna dahil olmasına rağmen kısa sürede adını tarihe kazıdı. Bir devre forma giyen İspanyol, maç boyunca oynayan tüm Chelsea oyuncularından daha çok başarılı pas yaptı.

29 yaşındaki oyuncunun yüzde 90.5 isabetle gerçekleştirdiği 75 pas, oyuna sonradan giren bir oyuncunun bugüne kadar yaptığı en yüksek pas sayısı olarak tarihe geçti.

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