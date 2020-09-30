İyileşmeden yeniden sakatlanan Hazard’ın Real Madrid kâbusu can sıkıyor!

DERLEYEN: ÜMİT GENÇ | Chelsea’deki son sezonunda manşetlerden inmeyen ve tam 115 milyon Euro’ya Real Madrid’e transfer olan Eden Hazard yine sakata çıktı… Dünyanın 1 numarası olarak gösterilmeye başlanan Hazard’ın yaşadığı şanssızlık ‘böyle kader olmaz olsun’ dedirtti. Uzun bir sakatlık döneminden sonra bugün oynanacak Valladolid maçında sahaya çıkması beklenen Belçikalı yıldız yine başaramadı.

213 GÜNDÜR TAKIMDAN AYRI

İdmanda yeniden sakatlanan 29 yaşındaki yıldızın 3-4 hafta daha oynayamacağı belirtildi. İspanyol ekibinden yapılan açıklamada, doktor kontrolünden geçen Hazard’ın sağ bacağında kas sakatlığı tespit edildiği açıklandı.

İspanya’ya adım attığından beri başı dertten kurtulmayan Hazard, Real Madrid’te geçirdiği 358 günün 213’ünde sakattı. 16 Ağustos 2019’da uyluk problemiyle açılan revir kapısı 30 Eylül 2020’de tam kapandı derken tekrar açıldı.

1 YILDA 2’YE KATLADI

Kariyeri boyunca 687 maç oynayan Hazard sadece 66 maç kaçırmıştı (%9 oranı) ancak Real Madrid’de bu sayı sadece 1 yılda 32 maça çıktı. Chelsea’deki 7 yılda sakatlığı nedeniyle sadece 15 maç görev alamayan dünya yıldızı İspanya’da bu sayıyı 2’ye katladı. Ayak bileğindeki problem ve kırık nedeniyle 27 maç kaçıran Hazard’ın bu sürede aşırı kilo aldığı görüldü. İdmanlara başladıktan sonra bu sefer de kas sakatlıkları meydana gelen golcü futbolcu iyice formdan düşmüştü.

ZİDANE SAHİP ÇIKMIŞTI

Sağ ayak bileğindeki kırık nedeniyle uzun süredir güçlendirme çalışmaları yapan Hazard’ın geri dönüşe hazırlandığı anda kronik kas problemi devreye girdi. Hazard’ın, Belçika Milli Takımı’nın 8, 11 ve 15 Ekim tarihlerinde oynayacağı maçlarda da forma giymesi beklenmiyor.

Form ve sakatlık durumu ile ilgili sürekli hedef haline gelen ve büyük tepki toplayan Belçikalı’ya teknik direktör Zinedine Zidane geçtiğimiz günlerde şu sözlerle sahip çıkmıştı: “Hazard profesyonellikten uzak bir oyuncu değil. Onu uzun süredir rahatsız eden bir problemi vardı. İyi olmak isteyen ilk kişi o.”

ORTALAMA 70 DAKİKA VE TAKIMIN EN ÇOK KAZANANI

Real Madrid formasıyla La Liga ve Şampiyonlar Ligi’nde geçtiğimiz sezon 22 maç oynayabilen Hazard ortalama 70 dakika sahada kaldı. 1 gol 7 asist üretebilen yıldız isim eski performansının çok çok gerisinde kaldı.

Takımın en çok kazanan futbolcusu konumunda olan Hazard yılda 20,8 milyon Euro (153 milyon TL) kazanıyor. 2024’e kadar sözleşmesi devam eden Hazard’ın sahalara ne zaman döneceği henüz net değil ancak Madrid taraftarının sabrının kalmadığı da kesin.