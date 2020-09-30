İskoçya’dan Galatasaray’a Rangers tüyosu: ‘Kontrayla kazanabilir’

Sağ bekte Tavernier, sol bekte Barisic, uzun ve isabetli paslarla Rangers hücumlarını yönlendiriyor. İskoç ekibinin zayıf noktası, hızlı forvetleri olan rakiplerinden yediği kontrataklar…

Glasgow Rangers, Steven Gerrard'ın 2018'de göreve gelmesinin ardından büyük çıkış yakaladı. Geçen sezon Porto, Braga ve Feyenoord gibi takımları yendiği Avrupa Ligi'nde son 16'ya kalmayı başardı.

Ama Galatasaray, Avrupa futbolunda bir marka. 20 yıl önce iki takım karşılaşmış, İskoçya'daki maç 0-0 bitmiş, İstanbul'da ise sarı-kırmızılılar 3-2 kazanmıştı.

Yarınki maçta da şansların yüzde 50-50 olduğunu düşünüyorum.

HAGİ'Yİ HAZIRLIYOR

İki takımın da taraftarı en büyük gücü. Pandemi nedeniyle seyirci desteği yok ve bu, Rangers açısından büyük dezavantaj.

Bu durum Galatasaray’ı ve Fatih Terim'i şanslı hale getiriyor. Gerrard, Türk kulübünün efsanesi olan Hagi'nin oğlu İanis'i bu maç için özel hazırladı.

Geçen sezon Gent'ten alınan genç yetenek, mavi-beyazlılara kendisini kabul ettirdi.

No more Announce Hagi comments. pic.twitter.com/KVCjgbB42F — Rangers Football Club (@RangersFC) May 27, 2020

BEKLER FORVET GİBİ

Rangers’ta sağ bekte görev almasına karşın 254 maçta 52 gol atan Tavernier, çoğu forvetten daha tehlikeli. Tavernier ve sol bek Barisic'in, uzun ve isabetli paslarla hücumu yönlendirmeleri Rangers'ın en önemli artısı. İskoç ekibinde Gerrard'ın şu ana kadar çözüm bulamadığı konu ise kontrataklar. Eğer Galatasaray hızlı forvetlerle ve uzun paslarla kontraya çıkarsa gol bulabilir.

Cedric Itten with a goal to remember. pic.twitter.com/KmnE5jy3U3 — Rangers Football Club (@RangersFC) September 28, 2020

FALCAO'SU MORALES

Gerrard’ın 2018'de efsanesi olduğu Liverpool'dan, Glasgow Rangers'a kazandırdığı Ryan Kent, hücumdaki en önemli silahlardan. 23 yaşındaki başarılı futbolcu, maç içerisinde sol açık, 10 numara ve ikinci forvet görevlerini de üstlenebiliyor. Geçen sezon 49 karşılaşmada 25, bu sezon ise 9 maçta 5 gol kaydeden Kolombiyalı Alfredo Morelos da vatandaşı Radamel Falcao kadar rakipler için büyük tehlike oluşturuyor.

GERRARD TEMKİNLİ!

Rangers Teknik Direktörü Steven Gerrard, G.Saray maçını değerlendirirken Liverpool'da birlikte oynadığı Ryan Babel ile arkadaş olduğunu belirterek “Muazzam bir kulüple karşılaşacağız, büyük saygımız var. Şampiyonlar Ligi maçı gibi bir maça çıkacağız. İanis Hagi şu anda doğru yerde ve her geçen gün daha iyi oluyor. Bu maçta başka bir şey düşünmesini istemiyoruz” şeklinde konuştu.