Galatasaray’da Rangers sonrası tufan! Her şey yarına bağlı…

Her hafta iki kulvarda maça çıkan Galatasaray, Fenerbahçe derbisinde istediğini alamadıktan sonra rotayı Avrupa'ya çevirdi. UEFA Avrupa Ligi play-off turunda yarın oynanacak Glasgow Rangers maçı, sarı-kırmızılı camia için büyük önem taşıyor. Bu karşılaşmanın telafisi yok.

Cimbom, hem gruplara kalmak hem ülke puanına katkı yapmak hem de 6 milyon Euro'yu kasasına koymak için sahaya çıkacak. 6 milyon Euro'luk gelir garantisi, sarı-kırmızılı yönetimin transfer için son hamlesini yapacağı anlamına da geliyor.

Terim’in derbiden sonra işaret ettiği ‘regista' takviyesi, turun geçilmesi durumunda gerçekleşecek. İngiltere Premier Lig'deki ilk üç maçını kaybedip dibe demir atan Fulham'da kadroya giremeyen Jean Michael Seri, ilk aday.

Aston Villa'nın 26 yaşındaki Zimbabweli ön liberosu Marvelous Nakamba da Terim'e önerilen isimler arasında. Cimbom, turu geçip gruplara kalırsa Onyekuru benzeri bir sol açık da alıp transferi kapatacak ve kadro şekillenecek.

Tur kaybedilirse sezon ve kadro planlaması değişecek.

ARDA KADRODA YOK

Galatasaray dünü tek idmanla geçirdi. Saracchi, fizyoterapist ve kondisyoner eşliğinde salonda çalıştı. Emre Akbaba sahada yükleme çalışmalarına başladı. Cimbom bu sabah özel uçakla Glasgow'a gidecek, TSİ 20.30'da Ibrox Stadyumu'nda antrenman yapacak. Gribal enfeksiyon geçiren Arda Turan ise dün akşam maç kadrosundan çıkarıldı.

BELHANDA BELİRSİZLİĞİ

Fatih Terim'in en güvendiği isimlerin başında gelse de Galatasaray'a katkısı tartışılan ve taraftarlarla yıldızı bir türlü barışmayan Younes Belhanda'nın menajeri Nice ile görüşüyor. 30 yaşındaki Faslı orta saha oyuncusunun gitmesi, hem maaş bütçesinde rahatlama hem de transfer için kaynak anlamına geliyor. Belhanda'nın eski kulübünün 3.8 milyon Euro'luk yıllık maaşını ödeyemeyecek olması, transferdeki en büyük sorun.

IVANOV GÜNDEMDE

Sol açık arayan Galatasaray'ın gündemindeki isimlerden biri Stanislav İvanov. Asıl bölgesi sağ kanat olsa da forvet ve sol açıkta da oynayabilen 21 yaşındaki Bulgar oyuncu ve kulübü Levski Sofya ile görüşmeler devam ediyor. Terim'in sözünü ettiği gelecek vaat eden oyunculardan birinin İvanov olduğu belirtiliyor.

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