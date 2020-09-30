Euroleague’de şov başlıyor! Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko sahnede…

Euroleague’de heyecan yarın oynanacak 5 karşılaşma ile başlayacak. Sezonun açılış maçında Anadolu Efes, Rus ekibi Zenit’i ağırlayacak.

Fenerbahçe Beko da evinde Sırp temsilcisi Kızılyıldız ile mücadele edecek. Haftanın kapanış müsabakasında ise iki İspanyol ekibi Baskonia ile Real Madrid karşı karşıya gelecek.

Tek gruptan toplam 18 takımın mücadele edeceği ligde Türkiye'den 2 takım bulunuyor. Euroleague’de devre 30 Aralık’ta, normal sezon ise 9 Nisan 2021’de tamamlanacak. Sezonu ilk 8 sırada tamamlayan takımlar çeyrek finale yükselecek.

Euroelague’de ilk hafta programı şöyle:

Yarın

20.30 Anadolu Efes – Zenit Saint Petersburg

21.00 Olympiakos – Zalgiris Kaunas

21.05 Maccabi FOX Tel Aviv – ALBA Berlin

22.00 FC Barcelona – CSKA Moskova

22.00 Valencia Basket – Asvel Lyon-Villeurbanne

2 Ekim Cuma

20.00 BC Khimki Moskova – Panathinaikos

20.45 Fenerbahçe Beko – Kızılyıldız

21.30 Bayern Münih – EA7 Olimpia Milano

22.00 Baskonia – Real Madrid

Sound ON It’s a NEW ANTHEM the ‘I Feel Devotion’ Remix…#EuroLeagueisBack pic.twitter.com/hiZ7CVmSs5 — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) September 28, 2020

GEÇEN SEZON TAMAMLANAMADI

2019-2020 sezonu corona virüsü tedbirleri kapsamına sonlandırıldı. Lig 12 Mart'ta Covid-19 nedeniyle ertelendi. Euroleague yönetimi, 25 Mayıs'ta yaptığı açıklama ile sezonun iptal ettiğini duyurdu. Ligde geride kalan 28 haftada Anadolu Efes en yakın rakibi Real Madrid’in 2 galibiyet önünde lider konumda bulunuyordu.

EFES VE FENERBAHÇE RANDEVUSU

Anadolu Efes ile Fenerbahçe arasındaki derbi heyecanı 2. ve 26. haftalarda yaşanacak. İlk derbi, 8 Ekim’de Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanacak. İki takım daha sonra 26 Şubat 2021 tarihinde Ülker Etkinlik ve Spor Salonu’nda karşı karşıya gelecek.

11 TAKIM SEYİRCİSİZ

Euroleague yönetimi, korona virüs tedbirleri kapsamında 2020-2021 sezonunda seyirci konusuna kısıtlama getirdi. Sezona 18 takımdan 11’i seyircisiz başlayacak. Bunlar Barcelona, Real Madrid, Baskonia, ALBA Berlin, Bayern Münih, Olympiacos, Panathinaikos, Anadolu Efes, Fenerbahçe, Maccabi Tel Aviv ve Kızılyıldız. Milano, CSKA Moskova, Khimki Moskova, Asvel, Valencia Basket, Zalgiris Kaunas ve Zenit için 400 ile 7 bin 500 aralığında sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde seyircili oynamalarına izin verilecek.

EN ÇOK TAKIM İSPANYA’DAN

Türkiye'den Anadolu Efes ve Fenerbahçe dışında turnuvada İspanya'dan Real Madrid, Barcelona Lassa, Baskonia ve Valencia Basket, Yunanistan'dan Olympiakos ve Panathinaikos, Rusya'dan CSKA Moskova, Khimki Moskova ve Zenit Saint Petersburg, Almanya'dan Bayern Munih ve Alba Berlin, İtalya'dan Olimpia Milano, İsrail'den Maccabi Tel Aviv, Litvanya'dan Zalgiris Kaunas, Fransa'dan Asvel Lyon-Villeurbanne ve Sırbistan'dan Kızılyıldız yer alıyor.

KUPA TARİHÇESİ!

FIBA Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası adı altında 1958 yılında ilk kez düzenlenen kupa, 1991’de FIBA Avrupa Ligi adı altında oynandı. Uluslararası Basketbol Federasyonları Birliği (FIBA) ile Avrupa Basketbol Ligleri Birliği (ULEB) arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle 2000-2001 sezonunda iki ayrı kupa olarak Suproleague ve Euroleague adıyla oynandı. Daha sonra 2001-2002 sezonundan itibaren Euroeleague yönetimi tarafından tek kupa olarak düzenlenmeye başladı.

EN ÇOK KAZANAN REAL MADRID

Çeşitli isimlerle devam eden organizasyonda 21 farklı takım zafere ulaştı. Turnuvanın ilk şampiyonu ASK Riga oldu.

İspanyol takımı Real Madrid ise 10 kez ile en çok şampiyon olan takım konumunda bulunuyor. Madrid, ilk kupasını 1964 yılında aldıktan sonra 1965, 1967, 1968, 1974, 1978, 1980, 1995, 2015 ve 2018 yılında elde etti.

Madrid'i Rus ekibi CSKA Moskova 8 şampiyonlukla takip ederken, İsrail’den Maccabi FOX Tel Aviv ve Yunanistan’dan Panathinaikos’un da 6 şampiyonluğu bulunuyor. Türkiye'den de Fenerbahçe, 2016 yılında İstanbul'daki Final-Four'da kupayı kazanmıştı.

EN BAŞARILI ANTRENÖR OBRADOVIC

Fenerbahçe'nin eski Başantrenörü Zeljko Obradovic, kupa tarihinde en çok kupayı kazanan antrenör olarak dikkat çekiyor. Sırp çalıştırıcı, kariyerinde 9 şampiyonluk yaşadı. 2016 yılında sarı-lacivertlileri de şampiyon yapan Obradovic, ilk şampiyonluğunu 1992 yılında Partizan ile yaşadı. Deneyimli antrenör 5 kez Panathinaikos ile, 1’er kez de Joventut Badalona ve Real Madrid ile kupayı aldı.