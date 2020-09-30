Erol Bulut iskeleti tamamladı! Tek soru işareti hücum…

Kadrosunu 3 sezondur baştan aşağı yenileyen Fenerbahçe'de Teknik Direktör Erol Bulut iskelet kadrosunu belirledi. Sarı-lacivertlilerin savunma ve orta saha kurgusu şekillendi, ilk 11'deki 9 (10) isim netleşti.

Kalede Altay, Gökhan- Lemos-Tisserand-Caner savunma dörtlüsü ile önlerindeki Gustavo-Ozan ikilisi tamam. Orta sahayı rakibe göre Mert Hakan ve Sosa tamamlayacak. Santrfor olarak Samatta oynayacak.

Bulut'un sağ ve sol kanattaki arayışı ise sürüyor. Bu iki bölgenin öne çıkan isimleri olarak görülen Valencia ve Thiam'ın performanslarından memnun olmayan Bulut; yapılacak transfere göre kadrosunu netleştirecek.

4-4-2 ARAYIŞI

Erol Bulut, bazı maçlarda takımı çift forvet oynatacak. 4-4-2 dizilişinde ilerideki ikili Valencia ve Samatta olacak.

Bu sistemdeki en büyük sıkıntı, sarı-lacivertlilerde sol ve sağda kimin oynayacağı. Ortanın sağında iki yönlü oyuncu olarak Deniz ve Dirar, solunda ise Caner görev alabilir. Tolga da bu iki bölgenin alternatiflerinden…