Eric Dier maçı bırakıp tuvalete gitti! Mourinho çıldırıp geri getirdi…

ÜMİT GENÇ | İngiltere Lig Kupası Son 16 Turu’nda oynanan Tottenham-Chelsea maçında son zamanların en garip olaylarından biri yaşandı. Mücadelenin 19’uncu dakikasında Timo Werner’in attığı golle 1-0 geriye düşen Tottenham’da ikinci yarı tuhaf şeyler yaşandı.

Dakikalar 76’yı gösterirken Tottenham savunmacısı Eric Dier kenardan izin alarak tuvalet ihtiyacını gidermek için sahadan çıktı.

Koşarak soyunma odasına giden Dier’ın pozisyonunda oluşan boşlukta Chelse, Odoi ile çok net bir pozisyon kaçırdı. Dier’ın tuvalete gittiği sırada Chelsea’nin ikinci gol şansını yakalaması Tottenham Teknik Direktörü Jose Mourinho’yu adeta çileden çıkardı.

Yaşananlara sinirlenen Mourinho yedek kulübesini terk ederek soyunma odasına Eric Dier’ın peşine gitti. Dakika dakika ekranlara gelen o anlarda Mourinho’nun adeta çıldırdığı görüldü. İçeriye girerek Eric Dier’ı dışarıya çıkaran ve sahaya döndüren Mourinho oyuncunun ardından yeniden yedek kulübesindeki yerine aldı.

Yeşil sahaların gördüğü en garip olaylardan birinin yaşandığı Tottenham’da Eric Dier’ın sahaya dönmesinden 3 dakika sonra beraberlik golü geldi.

Ceza sahasına yapılan ortada bir anda topu önünde bulan Erik Lamela topu ağlara göndererek eşitliği yakaladı. Bu gol normal süresi 1-1 biten maçı uzatmalar oynanmadan penaltılara götürdü. Penaltılarda Chelsea adına Mason Mount atışı kaçırdı ve Tottenham 5-4’le tur atlayan taraf oldu. Mourinho bu kez sevinç turu atarak soyunma odasının yolunu tuttu.

Dier’ın tuvalete gittiği sırada ikinci gol fırsatını kaçıran Chelsea penaltılarda mağlup olarak kupaya veda etti. Yaşananlar sosyal medyada da geceye damga vurdu. İngili futbolseverler twitterdan o anları paylaşarak şaşkınlıklarını ortaya koydu.

Jose Mourinho was NOT happy when Eric Dier ran to the toilet during the match

So he ran after him! #TOTCHE

