Emre Aşık kimdir, hangi takımlarda oynadı?

EMRE AŞIK KİMDİR?

Emre Aşık, 13 Aralık 1973 yılında Bursa’da doğdu. Futbolculuğunda defans mevkisinde görev alan eski Türk millî futbolcu, Sönmez Filamentspor’da futbola başladı ve ve 1992’de profesyonel oldu.

1992-93 sezonunda Balıkesirspor’dayken keşfedildi. 1993-94 sezonunda, 20 yaşında Fenerbahçe’ye geçti. Fenerbahçe’den bedelsiz olarak 1996’da İstanbulspor’a transfer oldu. 4 yıl sonra Galatasaray’la anlaştı.Emre, Avrupa’da son derece başarılı günler geçiren Galatasaray savunmasında Kaptan Bülent ile sağlam bir ikili oluşturdu.

Ağustos 2003’te Beşiktaş’a transfer oldu. 2005 yılında Teknik Direktör Rıza Çalımbay tarafından kadro dışı bırakıldı.Ve tekrar yuvasının yolunu tuttu. Şubat 2006’da eski kulübü Galatasaray ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı. Emre, daha çok futbol sahasındaki hırslı, mücadeleci ve zaman zaman sert karakteriyle tanınır. Futbolcunun menejerliğini spor yazarı Ogan Tarhan yapmıştır. Emre Aşık, 1 yıllığına kiralık olarak Ankaraspor’la anlaştı. Ankaraspor’da geçirdiği başarılı bir sezonun ardından Fatih Terim tarafından A millî takımın 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası kadrosuna dahil edildi. 2008-2009 sezonunda Galatasaray’a geri döndü. O sezon takımında görev aldığında ne kadar etkili olabileceğini gösterdi. 2009-2010 sezonun 33. haftasında Galatasaray’ın evinde oynadığı Antalyaspor maçında sonradan oyuna girerek Galatasaray formasına ve Ali Samiyen’e taraftarların tezahüratları eşliğinde veda etti.

MİLLİ TAKIM KARİYERİ

29 Mart 1995’teki İsveç maçında attığı golle 2-1’lik galibiyetin mimarlarından biriydi. 2001-02 sezonundaki formuyla 6 yıldan sonra tekrar Türkiye millî futbol takımına seçildi.

2002’de dünya 3.sü olan A millî takımda ve 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası’da 3. olan A millî takımın kadrosundaydı. 2009-10 sezonunun sonunda futbolu bırakmaya kararı verdi. Bu kararından sonra Türkiye formasıyla 19 Mayıs’ta Çek Cumhuriyeti ile oynanan maçta 9. dakikada Okan Buruk’la beraber oyundan çıkarak jübilesini yaptı. Toplamda 52 kez A Millî formayı giydi.

Başarıları

Türkiye millî futbol takımı

Akdeniz Oyunları Şampiyonluğu: 1993

FIFA Dünya Kupası Üçüncülüğü: 2002

Avrupa Futbol Şampiyonası Üçüncülüğü: 2008

Galatasaray

UEFA Süper Kupası: 2000

Türkiye Süper Kupası: 2008