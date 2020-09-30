Dedik, dedik, dinletemedik! UEFA sıralamasında 12. sıraya geriledik…

DETAY HABER – Alican ÖZCAN | Son yıllarda Türk takımlarının Avrupa’da aldığı kötü sonuçların çürük meyvelerini toplamaya başlıyoruz. Uzun zaman önce kendi kaderini tayin etme hakkını diğer ülkelerin insafına bırakan Türkiye, Ukrayna ekibi Dinamo Kiev’in dün geceki galibiyeti sonrası UEFA sıralamasında 12. sıraya geriledi. Peki bu ne anlama geliyor?

Tek bir cümleyle özetlemek gerekirse; Sezon sonunda 12. sırada kalmamız durumunda 2022-23 sezonunda Şampiyonlar Ligi’ne direkt giden takımımız olmayacak. Daha da kötüsü, 13. sıraya gerilersek UEFA Avrupa Ligi’ne de direkt katılma şansını kaybedeceğiz.

Tam da bu noktada Galatasaray’ın yarın oynayacağı Rangers karşılaşması hayati önem teşkil ediyor. Çünkü UEFA sıralamasında 13. sırada yer alan İskoçya, temsilcisinin tur atlaması halinde tabelada Türkiye’yi geride bırakabilir.

Sıralamada yukarılara tırmanmak için Şampiyonlar Ligi gruplarına katılacak Başakşehir, Avrupa Ligi gruplarına 4. torbadan katılacak Sivasspor ve Rangers’ı elemesi halinde Avrupa Ligi’nde gruplara kalacak Galatasaray’ın toplayacağı puanlara ihtiyacımız var.

Aksi halde dibe doğru düşüşümüz sürecek. Ve ülkemizle Avrupa futbolu arasında zaten açılmış olan makas, kolay kolay kapanmayacak seviyeye gelecek…

UKRAYNA GEÇTİ, İSKOÇYA DİBİMİZDE!

Şampiyonlar Ligi Play-Off turunda Gent’i ilk maçta 2-1, rövanşta ise 3-0 yenen Ukrayna ekibi Dinamo Kiev, aldığı galibiyetlerle UEFA Ülke Katsayısı sıralamasında Ukrayna’yı 11. sıraya taşıdı.

29.100 puana ulaşan Ukrayna, 28.800 puana sahip ülkemizi 12. sıraya geriletti. Bir başka Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk’in Devler Ligi’ne doğrudan katılacağını düşünürsek aradaki farkın açılmaması için duacı olmaktan çaremiz yok gibi…

13. sırada yer alan İskoçya’nın ise 28.125 puanı var. Bu nedenle yarın oynanacak Rangers-Galatasaray maçının önemi daha da arttı.

29 Eylül akşamı oynanan maçlardan sonra oluşan sıralama:

ZATEN KENDİ KADERİMİZİ TAYİN EDEMİYORDUK!

Son şampiyon Başakşehir’in UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Kopenhag’a elenmesi nedeniyle ülke sıralamasında 11. sıraya gerilemiştik. Bu durum, Şampiyonlar Ligi’ne direkt katılım hakkı kaderimizi tayin etmemimizin bizim elimizden alınması demekti.

Çünkü bu hakka sahip olabilmek için ülke sıralamasında ilk 10’da yeralan ülkelerin takımlarının başarılarını beklemek zorunda kalmıştık.

İlk 10’da yer alan İspanya, Almanya, İngiltere, İtalya, Fransa, Portekiz, Rusya, Belçika, Hollanda ve Ukrayna ülkelerinin takımları, hem Şampiyonlar Ligi’ni kazanır, hem de liglerinde şampiyon olursa, Süper Lig şampiyonu direkt katılım hakkı elde edebiliyordu.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi’ne direkt katılacak olan Başakşehir, UEFA’nın kuralı sayesinde bu hakkı elde etti. 2021-22 sezonu için 11. sıradaki yerimiz garanti olsa da, Süper Lig şampiyonu için Devler Ligi’ne doğrudan katılım için bu şartların oluşması gerekecek.

GÖZ GÖRE GÖRE…

Avrupa’da grup aşamasını geçmenin bile büyük başarı sayıldığı ülkemizde, artık bu arenaya doğrudan katılım hakkını almak hayalden öteye geçemeyecek gibi…

Bu durumun yaratacağı ekonomik sıkıntılar dışında, Avrupa sahnesinde kendisini göstermek isteyen genç futbolcuların da tercih etmeyeceği bir ülke haline geliyoruz.

Şampiyon olarak Devler Ligi’ne doğrudan katılım sağlayan ekiplerin kasasına girecek milyon Euro’ların (Yaklaşık 20 milyon euro) kaybedilmesi de cabası.

Sözcü Skor editörlerinden Metin Aktaşoğlu, 5 gün önce kaleme aldığı haberine kapımızdaki tehlikeye tüm detaylarıyla ışık tutmuştu.

İşte o haber…

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