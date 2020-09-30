SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Skor spor haberleri
Sözcü

Bayern Münih Borussia Dortmund maçı hangi kanalda ve saat kaçta şifresiz canlı izlenecek?

Almanya Süper Kupa finalinde bu akşam Bayern Münih ile Borussia Dortmund karşı karşıya gelecek. Allianz Arena'da oynanacak karşılaşmanın şifresiz canlı yayınlanacağı kanal belli oldu. İşte Bayern Münih Borussia Dortmund maçının yayın bilgileri...

18:08 -
Haberler Almanya Bundesliga
Bayern Münih Borussia Dortmund maçı hangi kanalda ve saat kaçta şifresiz canlı izlenecek?

Neuer, Lewandowski, Müller, Coman gibi birbirinden güçlü oyunculara sahip olan alman devi Bayern Münih, bu akşamki kupa maçında kadrosunda Sancho, Haland, Brandt ve Witsel gibi isimlerin yer aldığı Borussia Dortmund ile karşılaşacak. Bayern Münih Borussia Dortmund maçı öncesinde ise şifresiz ekranlara geleceği açıklandı.

BAYERN MÜNİH BORUSSİA DORTMUND MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Almanya Süper Kupa final maçında Bayern Münih ile Borussia Dortmund bu akşam saat 21.30’da Allianz Arena’da kozlarını paylaşacak. Bayern Dortmund mücadelesi Kanal D ekranlarından canlı ve şifresiz olarak izlenebilecek.

Foto: DepoPhotos

Almanya Süper Kupa finali bayern münih Borussia Dortmund canlı Şifresiz