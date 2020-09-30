Bayern Münih 5. kupasını kazandı! Sırada rekor kupası var

Derleyen: Semih KALKAN – Bayern Münih destan yazmaya devam ediyor! Almanya Süper Kupası’nda Dortmund’u 3-2 yenen Alman Panzeri’nin hedefi artık Barcelona’nın 2009 yılında başardığı 6 kupalı sezona ortak olmak, yani bunu dünyada başaran 2. takım olmak!

Seyircisiz oynanan Süper Kupa maçında Bayern Münih’e zaferi getiren golleri 18. dakikada Tolisso, 32’de Müller ve 82. dakikada Kimmich kaydetti. Dortmund’un golleri ise 39. dakikada Brandt ve 55’te Haaland’dan geldi.

5. KUPA GELDİ

Bayern Münih, Haziran ayında Bundesliga’da 30. şampiyonluğunu ilan etti. Temmuz ayında ise Almanya Kupası’nda Bayer Leverkusen’i 4-2 mağlup edip sezonun 2. kupasını kazandı. Ağustos’ta Şampiyonlar Ligi finalinde PSG’yi tek golle geçip Avrupa’nın en büyüğü oldu.

Her aya bir kupa sığdıran Bayern Münih, tabi ki Eylül’ü de boş geçmedi! Soğuk havaları müjdeleyen bu ayda Bayern Münih, taraftarları sıcak tutmaya devam etti, hem de 2 kupayla!

UEFA Süper Kupası’nda Sevilla’yı 2-1 yenen Bayern Münih, Almanya Süper Kupası’nda da Dortmund’u 3-2 mağlup ederek sezonun 5. kupasını müzesine götürmeyi başardı.

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SIRADA 6. KUPA VE REKORA ORTAK OLMAK VAR!

Bir futbol takımının kazanabileceği tüm kupaları kazanan 2009-Barcelona takımı, bu sezon 6 kupa kazanarak futbol tarihinde bir ilki başarmıştı!

Lig, Kupa, Süper Kupa, Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa ve Dünya Kulüpler Kupası’nı kazanan Barcelona’nın yanına 2021’de Bayern Münih de gelebilir.

Alman devi, 2021’de düzenlenecek Dünya Kulüpler Kupası’nda da mutlak favori durumunda!