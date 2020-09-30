Bakan Fahrettin Koca’dan seyircili maç açıklaması: Localardan başlayabiliriz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bazı ülkelerde kısıtlı sayıda seyircilerin futbol maçlarını stadyumdan izlediği bilgisi verilerek Türkiye’de maçların seyirci durumu üzerine bir soru soruldu. Bakan Koca, futbol maçlarında seyirci durumu hakkında kısa bir açıklama yaptı.

Bakan Koca, “Maçların seyircili oynanması bu hafta gündemimizde olmadı. Özellikle salgının şu döneminde seyircili oynanmaması şeklinde daha önce önerimiz olmuştu. Önümüzdeki haftalarda salgının seyrine göre localardan başlamak üzere gündeme alabiliriz” dedi.

İLK ÖNCE %30 SONRA SEYİRCİSİZ!

Türkiye Futbol Federasyonu, yapılan yönetim kurulu toplantısında Ekim ayından itibaren kurallara uyulması şartıyla maçlara tribün kapasitelerinin yüzde 30’u kadar seyirci alınacağına karar vermişti.

Ancak 2 Eylül’de Sağlık Başkanı Fahrettin Koca’nın açıklamasının ardından 2020-2021 sezonunun ilk yarısında futbol maçlarının seyircisiz oynanmasına karar verildi.